 

В Японии разработана новая биометрическая система идентификации

22.12.2020, 4:20, Новости дня
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Вместо отпечатка пальца или рисунка сетчатки глаза японские специалисты предлагают для идентификации личности использовать «орнамент» вен на ладони. Он настолько уникален, что разработчик считает возможным применить новую систему для бесконтактных платежей.

По мнению авторов идеи, в данном случае можно рассчитывать на существенное упрощение процедуры подтверждения личности. При этом человек не будет испытывать таких неудобств, как при сканировании сетчатки, а техника станет меньше сбоить, как при попытках проверить отпечаток пальца.

Речь идет не столько о надежности, в которой для существующих систем никто не сомневается, сколько именно о комфорте для пользователей, уточняют специалисты.  



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