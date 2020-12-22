В продаваемых на территории РФ гаджетах появится агрегатор с бесплатными сайтами

22.12.2020, 4:20, Новости дня

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Агрегатор бесплатных российских сайтов станет обязательны для установки на все мобильные устройства уже в следующем году. Без него нельзя будет продавать не только смартфоны и планшеты, но и системы Smart TV, а также персональные компьютеры.

Правда, вендеры просят дать им хотя бы небольшую отсрочку. Они утверждают, что до апреля не смогут полноценно перейти на новые правила, что наверняка повлечет за собой дефицит гаджетов на российском рынке.

Всего речь идет о 27 бесплатных приложениях и более 370 ресурсах, которые должны быть доступны для всех российских пользователей. Среди них – продукты «Яндекса», популярные отечественные социальные сети, платежные системы, порталы органов власти и прочие полезные вещи.