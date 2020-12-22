Мнение: Письмо: “Это был волшебный отдых”

22.12.2020, 4:02, Разное

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Разбирайте сами это интересное письмо.

Скажите, как вам поведение автора и что будет дальше?

konan1975

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо большое за разбор моих трех предыдущих писем!

https://evo-lutio.livejournal.com/1173857.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1179763.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1242553.html

Буду благодарен, если окончание этой истории тоже попадет на разбор.

После описанной в последнем письме ситуации с квартирой, я продолжал откладывать деньги, но к этому вопросу в обсуждении не возвращался. Понял, благодаря разбору, что этот вопрос нужно было держать в тишине, но уже сказал, значит, сказал. Да и осознал к тому моменту, что дело не только в квартире. Я не дотягиваю, чтоб она ушла из семьи. В принципе, не дотягиваю.

Вообще, думаю, что большинство иллюзий по поводу нашей совместной жизни к тому моменту ушло. Но не все. Что-то еще оставалось явно. К счастью, было много работы и спорт. Мы продолжали встречаться. И внешне все было хорошо. Но понимал, что в любом случае, мне нужно набраться мужества и уйти. Откровенно – было страшно представить жизнь без нее. Почти пять лет вместе. Хотя жить так дальше – еще страшнее. И хотелось бы сказать, что я отпустил ситуацию, но это не так. Я просто тянул время.

А потом события завертелись. Месяц назад, мы выезжали на дорогу (она меня подвозила на вечерние занятия) – и в нас на полном ходу въехала машина. И скрылась с места происшествия. Слава Богу, целы и здоровы. Левая водительская сторона авто – в хлам.

На следующий же день она продает это авто. А еще через пару дней, говорит, что хочет купить другую машину, намного (раза в 3) дороже старой. И просит меня одолжить денег. Я ответил, приезжай и поговорим. Я по разговору понял, что были одолжены деньги в нескольких местах и что не хватает около 4 тысяч долларов. Также понял, что ситуация дурацкая. Не дать ей денег я не смогу. Одалживать любимой женщине? Я уже вижу, как она будет привозить мне некоторую сумму каждый месяц, а я буду вычеркивать что-то в блокноте. Бред. И еще хуже, что я ее этим привяжу. В общем, по ее приезду я достал 4 тысячи и говорю:

Я – Денег я тебе не одолжу, но просто дарю и мы об этом забываем.

С. – Как это даришь?

Я – Просто дарю.

С. – Это огромные деньги, я знаю, что ты так долго их откладываешь. Ты не пожалеешь потом?

Я – Нет.

Она бросилась мне на шею.

Я про себя подумал, что принял правильное решение и действительно ни о чем не жалею. Разве только, а вдруг такой подарок будет чувствоваться грузом? Но между дать в долг или подарить выбор был невелик.

На следующий день, сидим с ней в кафе, обедаем. Я понимая, что почти готовый первый взнос на квартиру, снова становится «не почти», говорю ей:

Я – Слушай, С., горела хата – гори сарай. Полетели в Египет?

С (почти не думая) – Давай!

Мы давно хотели туда слетать, но были у нас только максимум 3-4 дневные отдыхи в стране. Через 2 дня она покупает машину, а еще через день мы улетаем на 8 дней.

Я понимал, что после этого станет еще тяжелее. Но отключился. Это был волшебный отдых!

Практически не отлипали друг от друга. Солнце, море, экскурсии. Какой-то круглосуточный секс и полное единение и блаженство. Вели в основном трезвый образ жизни, но в один из вечеров мы все-таки выпили.

С. – А что будет, если я никогда так и не уйду из семьи?

Я – Я уйду. Соберусь с силами и уйду.

С. (после паузы) – Это справедливо.

Я ничего больше не сказал. Я в тот момент точно решил, что в ближайшее время после прилета таки сделаю это.

Был еще момент, когда порвался презерватив. И в принципе, опасные дни. Она как-то спокойно отреагировала, а на следующий день говорит мне:

С. – Я спросила у дайверов из Италии, как переводится название отеля Лабранда.

Я – Ну и как?

С. (с улыбкой) – Это по латыни что-то вроде «колыбель ребенка»

Я (рассмеялся) – Классное название!

А про себя думаю «Не натягивай это себе на голову, это просто ее эмоции. Не натягивай»

Хотя «я» образца годичной давности точно бы начал плясать.

В такси по дороге домой из аэропорта мы целовались.

С. – Я не представляю, как я завтра проснусь, а тебя рядом нет.

Я – Я тоже не представляю.

Месячные начались по расписанию. А через два дня она была у меня дома. Был какой-то очень долгий, нежный и необычный секс. Мы целовались, смотрели друг другу в глаза и прямо потеряли счет времени. После, когда лежали, обнявшись, я не удержался от щипцов:

Я – Неужели не хочешь так засыпать и просыпаться каждый день?

С. – Я очень тебя люблю, но у меня нет ответа на этот вопрос. Я не представляю, как я смогу уйти из семьи.

Я промолчал. Была через день запланирована поездка и переговоры по возможной совместной работе по озвучке. В вечер перед этой поездкой ее просто прорвало в сообщениях. Она часто пишет что-то нежное, но чтоб 14 сообщений подряд! Там было все. Люблю тебя до потери пульса, вдыхаю запах тебя и твоих волос, нежусь в твоих объятиях, это был просто фантастический вечер, любимый мой, habib мой, пишу сообщения тебе и меня только от этого как-будто бьет электрическим током и много всего другого. Мне было очень приятно это читать! Десятой части этого мне хватило бы раньше, чтоб снова обмотать этими сообщениями всю голову на много месяцев вперед. Я знал, что она пишет правду. И знал и другую правду – она не уйдет. И выбирай: либо ты хочешь нормальной жизни, пусть тебе сначала будет очень плохо. Либо ты любимый на расстоянии до конца своих дней

А после этой поездки, мы снова приехали ко мне домой. Лежа в кровати после секса, я наконец-то решился.

С. – Я люблю тебя.

Я – Я тоже люблю тебя, но ухожу.

С. – Не надо, прошу тебя

Я – Дело не в тебе, а во мне. Я очень люблю тебя, но больше так не могу. У меня просто не хватит здоровья. Ты ни в чем не виновата. Это я когда-то влез в твою семью. А если уж и влез – то вовремя не вылез. И все зашло так далеко.

С. – Почему ты виноват? Мы все делали вместе

Я – Пусть вместе

Потом мы выпили чай, я провел ее на машину, и она уехала. На следующий день написала сообщение «Привет! Я с дочкой в моем учебном театре, смотри какие фотки». Я ничего не ответил. И после вот два дня молчание. Честно скажу, меня временами уже колотит сильно. Стараюсь в это время либо подтягиваться, отжиматься, либо звоню сыновьям.

Уважаемая Эволюция! Скажите, учитывая все, что раньше в этой истории натворил, мне удалось уйти хотя бы плюс-минус нормально? И я понимаю, что нужно забыть, вычеркнуть, не думать о ней. Это получается не очень. И я соврал бы, если б не сказал, что какие-то мысли о ее камбеке, но уже в другом качестве у меня все равно присутствуют.

Спасибо Вам огромное!