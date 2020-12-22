Мнение: Если бы хотели…

22.12.2020, 3:52, Разное

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Кстати, об отравлении Навального и пресс-конференции Путина. На своем ритуальном мероприятии Путин сказал по поводу "пациента берлинской клиники" (кстати, его страх произнести вслух фамилию Навального выглядит все более анекдотичным): "…Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению оппозиционера Алексея Навального. По его словам, если бы «они хотели сделать, то довели бы дело до конца»…"

Моральную сторону я оставлю в стороне. Нынешняя власть сформирована бандитами и уголовниками, а потому их мораль с общепризнанными принципами не имеет и не может иметь ничего общего. Еще одна демонстрация просто подтверждает.

Но тут любопытная штука получается. Путин пытается уверить, что "если бы хотели, то обязательно решили проблему". Аргументация, прямо скажем, так себе. Для человека с дипломом юриста – так тем более. Впрочем, какой из него юрист.

Но если даже так, то продолжая логику Путина, можно легко ответить на вопрос: почему в стране так много бедных и власть ничего с этим поделать не может? Да все просто: "Если бы хотели, то легко решили проблему". Значит – не хотят. Почему все 20 лет Путин озабочен ценами на бензин, а он упорно дорожает? Да все потому же – "хотели бы – решили проблему". Не хотят. Почему коренное население вымирает? Да просто власть не хочет. Она может – но ей лень заниматься этим вопросом. У нее другие более важные задачи. А вот если захочет – то как два пальца об асфаль. Но пока не хочет. Почему олигархи беззастенчиво грабят страну и народ, а Путин только руками разводит? Да не хочет. А как захочет – так сразу всех к ногтю. Ещё не захотел.

Лучше бы президент игнорировал такие щекотливые вопросы. Есть же веками проверенная мудрость – промолчи, за умного сойдешь. Но не получается молчать. Не хочет, наверное…