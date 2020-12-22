Мнение: АПЛ типа “Огайо” в Персидском заливе

22.12.2020, 3:48, Разное

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АПЛ "Джорджия" (типа "Огайо") демонстративно прошла через Ормузский пролив в Персидский залив в сопровождении двух ракетных крейсеров "Порт-Ройял" и "Филиппин Си" (типа "Тикондерога")

Как сообщают, это первое появление лодки такого класса за несколько лет в Персидском заливе.

Официальное объяснение – "демонстрация способности флота США действовать в международных водах".

В Американских СМИ не стесняются заявлять, что это "демонстрации силы" Ирану.

Также можно отметить интенсивную работу воздушной разведки США в Персидском заливе в течение нескольких последних дней.

Добавьте к этому недавно развернутую в районе Эр-Рияда батарею ЗРК THAAD.

Кроме того, сообщается, что израильская подводная лодка прошла Суэцкий канал и через Красное море отправилась к Персидскому заливу.

Нападение США на Иран, не выглядит совсем уж невероятным вариантом, с учетом наращивания сил США на данном ТВД.