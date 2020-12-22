Мнение: О трёх убойных причинах не прививаться от CoVID-19

22.12.2020, 3:46, Разное

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Всё-таки сплочённый коллектив + широкополосный интернет – это страшная сила. Любого на чистую воду выведут, не только ФСБ. Что там Алексей navalny Навальный сотоварищи с их дешёвым пранком теперь уже известного химика! Это так, дилетантство сплошное. Местечковая #новость.

Тут люди намного покруче разоблачения делают – транснационального уровня!

Надо сказать, слухи про новую вакцину от SARS-CoV-2 давно ходили нехорошие. Теперь вот и факты появились – то медсестра в обморок рухнет, то медбрату укол сделают так, что жидкость в шприце не сдвинется ни на микрон. Недаром, в общем, самые большие американские СМИ занялись массовым оболваниванием населения пиаром сомнительного продукта от Pfizer.

Это и натолкнуло группу людей на подозрения, которые со временем переросли в уверенность: дело нечисто. Они стали копать и такого накопали… Ой, мамочки!

Короче, прививаться продукцией Pfizer нельзя ни в коем случае, потому что:

1. Основа вакцины – РНК, которая на генетическом уровне программирует организм производить белки коронавируса, взламывающие защиту этого самого организма… И в ней ещё девять мутных ингредиентов…

2. И вообще, эту вакцину создала не Pfizer. Её создала DARPA, в ней нет ничего медицинского кроме ядовитых добавок. Нано-чип вызывающий реакцию иммунной системы на то что ей кажется коронавирусом. Что ей там покажется, неизвестно. И как остановить эту реакцию если что, никто не знает. DARPA просто нужны пару лет опытов на живых людях чтобы выяснить что будет.

3. Наконец, эта вакцина сделает женщин стерильными, а детей – несчастными и больными. Потому что 10-летнее исследование показало: невакцинированные дети здоровее

И вот почитаешь таких конспирологов да и подумаешь негуманно: а ну их с Богом! Ибо вакцинация их от коронавируса помешает работе естественного отбора, и человечество станет хуже.

Может, и правда – не прививать, а когда заболеют ковидом – не лечить антипрививочников, как и антимасочников, кстати?