Названа цена умного дисплея SberPortal

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22.12.2020, 3:26, Новости дня
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Сбер объявил о началах продаж смарт-дисплеев SberPortal и назвал стоимость устройства в официальном пресс-релизе. Размер диагонали экрана в данном устройстве составляет 10 дюймов. Смарт-гаджет также оборудован голосовым помощником и AI-камерой. Кроме того, здесь использована высококачественная акустика, выпущенная в компании Harman Kardon.

В систему закачаны развлекательные и другие приложения. Производитель предлагает два способа управления гаджетом: при помощи жестом или классический – касаниями к иконкам на сенсорном экране.

Устройство предназначено для игр, обучения, а также совершения звонков, в том числе и с видеоизображением. Для обычных розничных покупателей цена составит 29 тысяч 990 рублей. Но для подписчиков СберПрайм предусмотрена скидка. Они заплатят ровно на тысячу меньше.



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