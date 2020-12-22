 

Huawei представил автомобильный смарт-экран HiCar Smart Screen

22.12.2020, 3:26, Новости дня
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Навигация, музыка (всего три десятка приложений), а также управление жестами или голосом – все это возможно в новом умном экране HiCar Smart Screen, выпущенном в китайской компании Huawei. Универсальность крайне важна для водителей, напоминает разработчик, ведь данное устройство создано специально для автомобилистов.

У экрана разрешение 1920 на 720 пикселей. При желании его можно транслировать и на больший дисплей. А здесь соотношение сторон составляет 8 к 3.

В силу ряда известных обстоятельств эта модель смарт-дисплея поддерживает программные продукты Huawei или Honor. Но это вовсе не означает, что его функционал как-то ограничен, отмечают представители китайской компании. Водители останутся довольными уровнем сервиса.



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