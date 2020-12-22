 

За пределами Британии нашли более десяти заболевших новым видом COVID-19

22.12.2020, 3:22, Новости дня
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Несколько стран сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о более чем десяти случаях заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы изучаем страны, которые занимаются секвенированием, которые ищут людей с этим конкретным вариантом, и есть несколько стран, которые сообщили о единичных случаях. … В Австралии был единичный случай, в Исландии, Италии, Нидерландах и Дании. В каждой ситуации это единичные случаи, за исключением Дании. Я думаю, что там их около десяти», – сказала Керкхове, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что озвученные данные могут быть не совсем точными, поскольку обновленной информацией ВОЗ пока не располагает.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем, в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе». 



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