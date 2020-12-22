Мнение: Немецкий полковник и дурные газы

22.12.2020, 3:20, Разное

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Да, Навальный при помощи западных СМИ и НКО нанес два тяжелых информационных удара по тем, кого он обвиняет в покушении – по ФСБ и лично В. Путину. Фактуры столько, что тем, кто (по зову сердца или служебной необходимости) вынужден защищать этих двух «священных коров», не позавидуешь. Ребята, похоже, несколько в растерянности, и пока заняты в основном тем, что стараются создать хотя бы шумовые помехи. В театрах, как известно, до того, как звукозапись вошла в широкий обиход, опцию «шум толпы» создавали вручную: незанятые в спектакле актеры и актрисы стояли за сценой и на разные лады повторяли одну и ту же фразу: «Что говорить, когда нечего говорить». Если это делают хотя бы человек десять – издалека действительно слышится один только неразборчивый гул «многочисленных» голосов.

Вот и аргументы «против версии Навального» примерно все из того же разряда. Например, штатные комментаторы (не только в соцсетях, но и в СМИ, на радио и ТВ) сейчас деланно удивляются – мол, как же так, разве могло такое быть, чтобы «опытные офицеры ФСБ» не использовали никаких «документов прикрытия», а так вот прямо и ездили за Навальным по всей стране 3 года напролет под собственными ФИО, со своими же паспортами, указывали свои подлинные адреса (и их по этим паспортным данным и отследили в итоге)? Чушь, нонсенс, абсурд! Это же ФСБ, лучшая спецслужба мира, ее сам Джеймс Бонд боялся!

На самом деле возражение совершенно нелепое. Наоборот, было бы крайне странно, если бы эфесбешники, осуществляя политическую слежку, использовали НЕ СВОИ паспорта. Это было бы просто нелепо по элементарной причине: ведь они орудовали ПО РОССИИ! Россия – это ИХ страна, причем в смысле настолько буквальном, что буквальнее просто не придумаешь. Какие еще «документы прикрытия»?! От кого им В РОССИИ «прикрываться»? Добро б еще дело происходило за границей (хотя и там, как показали расследования по Петрову-Боширову, наши спецслужбисты на конспирацию в основном плюют). Но в родимой-то сторонушке – кого, скажите, ФСБ-шнику бояться? Кто его «разоблачит» – если ФСБ по всей стране, причем совершенно официально, КУРИРУЕТ СЛЕДСТВИЕ? Прокурор следствие возбудит? Против кого – против Путина? Если какой-то прокурор, что называется, «рамсы попутает» – это будет только до первого звонка из Москвы. А в совсем тяжелом случае – ну, такого прокурора или слишком бойкого следака тут же уволят «из органов», а дело отберут. И всё.

Точно таким же образом разбивается аргументация типа «а что это «опытный химик» по ОТКРЫТОМУ телефону взялся докладывать?! А секретность? Ложь, вранье, провокация!» Опять – бравые «эксперты ФСБ» как будто в упор забывают в такие моменты, что такое ФСБ в бывшей Стране Советов, и откуда, собственно, выходец нынешний рекордсмен Пересидент, недавно как раз «на пеньках» продливший себе полномочия сразу до 2036 года. ЕСТЕСТВЕННО, они могут спокойно говорить по открытым линиям, и более того – они по таким линиям и говорят. А чего стесняться, собственно? Извините, но когда я слышу детские оправдания такого рода, мне вспоминаются… пикантное место из романа «Молодая гвардия» писателя Фадеева. Там, помнится, был занудный кусок по поводу немецкого полковника, которого оккупанты определили на постой в дом одного из молодогвардейцев. И полковник занял лучшую комнату, семью в общем, не обижал, никого не бил, в основном сидел в этой комнате и работал над документами… была у него только одна неприятная особенность, отмеченная автором: работая в этой крестьянской избе, в присутствии ее номинальных «хозяев», немец совершенно не стеснялся периодически… «выпускать дурные газы из своего кишечника» (так изысканно обозначил сей процесс видный советский писатель). Мои простодушные одноклассники, обнаружившие это место в скучном романе, помнится, искренне угорали над ним и даже то и дело зачитывали друг другу на переменах.

Подробность на самом деле неаппетитная, но, возможно, оно как раз и есть самое ценное (и живое) наблюдение во всем романе. Фадеев там совершенно верно замечает, что немецкий полковник перд….л в присутствии женщин и детей, с которыми он делил кров, вовсе не потому, что хотел их как-то там эпатировать или посмеяться над ними, и даже не потому, что он «забывался» – а просто потому, что совершенно искренне не считал их за людей, и потому вообще не видел в происходящем никакой проблемы. Он вел себя так, как будто он в доме абсолютно один. Это простая ОККУПАЦИОННАЯ логика.

И логика поведения «фсб-шников» в политическом сыске точно такая же. Тут нет разницы, поскольку, собственно, СТРУКТУРА СИТУАЦИИ одна и та же. Они общаются по «незащищенному каналу связи» не потому, что они такие «безалаберные» или «бросают кому-то вызов». А просто так же, совершенно искренне, не считают окружающее народонаселение за людей. Как и тот полковник. ЛЮДИ разговаривают – а шелупонь что? Она и не услышит, а если услышит – не поймет, а если поймет – сама себе язык вырвет от страха.

Ну а в самом деле – кто скажет, что они не правы? Что – и кто – может им сделать? Интересно то, что и сейчас, собственно, ситуация практически не изменилась. Ну, вот Навальный оказался не в меру ушлым; ну, выложил разговор в интернет. ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ. И? Дальше-то что?

Оккупант, который всех мужчин выбил, а сам занял лучшие комнаты в жилищах аборигенов, заставляя их бесплатно себя кормить, поить, холить и лелеять – никого и не боится. Да и некого. А кого – женщин и детей?

Лучший образ «Молодой гвардии» – немец-полковник, свободно, с удовольствием пер…щий в русском доме, который он занял по праву оккупанта, нимало не смущаясь хозяев. Грубо, гнусно, пошло, передергивает – но это, возможно, вообще лучший образ оккупации во всей русской литературе. И на этом фоне оправдания ФСБ из уст ее «добровольных защитников» звучат не просто жалко и глупо; они раздражают.