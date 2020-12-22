 

Мнение: Сотрудничество

22.12.2020, 2:58, Разное
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Постепенно проясняется "сотрудничество" Кремля и ЦАР в ситуации внезапно вспыхнувшего мятежа во главе с бывшим президентом ЦАР Бозизе. Россия направила в Центральную Африканскую республику несколько сотен военных и снаряжение, заявил представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги. Его цитирует Le Figaro. Речь идет о военнослужащих регулярных войск и о тяжелых вооружениях. Точную численность переброшенной группировки чиновник не назвал. Он сослался на действующие двусторонние соглашения о военной помощи. Казаги добавил, что еще несколько сотен военных в ЦАР направила Руанда, эти бойцы уже на месте и приняли участие в боях.

Российский посол в ЦАР Титоренко опроверг это сообщение, сообщив, что в стране находится всего пять военнослужащих министерства обороны РФ. Правда, послу могли и не сообщать о переброске военных. Хотя бы потому, что ситуация экстраординарная, а потому не до протоколов. Либо Титоренко получил команду отрицать все напрочь.

В любом случае сообщения о российском участии идут из разных источников, уже поэтому логично предположить, что ситуация и вправду признана совершенно нетерпимой. То, что у Кремля есть особые интересы в этой точке мира, сомнений не вызывает. Какие именно интересы, тоже не сложно догадаться – именно в таких богом забытых местах проще всего готовить схроны и убежища на случай непредвиденных событий у себя в стране. Гиммлер озаботился эвакуацией высшего руководства Германии и элиты силовиков в такие же мировые захолустья в Латинской Америке за несколько лет до взятия советскими войсками Берлина. Логика всех фашистов вполне одинакова.

Естественно, что вспыхнувший мятеж в ключевой стране будущей эвакуационной цепочки вызвал нервную реакцию в Кремле. Поэтому и незамедлительная "помощь" братскому диктаторскому режиму.

Источник: Эль Мюрид



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