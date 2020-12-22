Зудит и режет: как распознать синдром сухого глаза?

22.12.2020, 2:46, Разное

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Это весьма распространенное состояние, с которым сталкиваются более 20% россиян. Синдром сухого глаза вызывает нарушение качество слезной пленки, необходимой для увлажнения глаз. Слеза содержит два компонента — водный и жировой (липидный), и если по каким-то причинам происходит дисбаланс, возникает это характерное ощущение сухости.

Синдром сухого глаза имеет несколько характерных признаков:

• ощущение раздражения, зуда и жжения в глазах;

• чувство постоянного напряжения;

•повышенная слезливость, обильное слезотечение после сильного раздражения;

• скопление вязкой слизи внутри или вокруг глаз;

• чувство наличия в глазу инородного предмета;

• высокая чувствительность и гиперемия;

• светобоязнь, невозможность сконцентрировать зрение в сумерках;

• неприятные ощущения при ношении линз;

• затуманивание зрения, боль в глазу.

Что может стать причиной сухости глаз?

Экраны гаджетов

Цифровые технологии сделали нашу жизнь значительно комфортнее, а во время пандемии и вовсе спасли от безработицы и одиночества. Но у ежедневного использования гаджетов есть и серьезный побочный эффект — постоянное напряжение глаз из-за перепада яркости, заставляющий нас тщательнее присматриваться. Кроме того, в процессе работы или просмотра сериалов мы очень увлечены и реже моргаем. Если вы дни напролет проводите с ноутбуком или смартфоном, велика вероятность, что вы столкнетесь с синдромом сухого глаза.

Сухой воздух в помещении

Один из самых ощутимых врагов органов зрения — это чрезмерно сухой воздух. Интересный факт: роговица (прозрачная наружная оболочка глаза) не имеет кровеносных сосудов, то есть она получает питание за счет слезы. Таким образом, слеза должна обеспечивать ей кислород, но под воздействием сухого воздуха это будет очень сложно. Если роговица будет получать мало питательных веществ и кислорода, ее состояние будет ухудшаться. Это особенно актуально сейчас, когда из-за центрального отопления воздух в квартирах и офисах стал гораздо суше.

Менопауза и климакс у женщин

Во время менопаузы и климакса снижается количество продуцируемого эстрогена, а между тем, женские гормоны влияют на жировой обмен в организме. Также они снижают количество жировой составляющей и в слезе. Плотность слезы изменяется и становится более жидкой, что вызывает беспричинные слезы у женщин.

Использование контактных линз

Контактные линзы – это эффективные средства для коррекции зрения, которые могут изменять состав и количество слезы. Лучше всего носить их не каждый день, а только в случае необходимости. Если у вас плохое зрение, необходимо ежедневно капать искусственную слезу, назначенную врачом. Это средство улучшает общее состояние слизистой роговицы, затрудняет негативное внешнее воздействие и восстанавливает защитную слезную пленку.

Последствия лазерной коррекции зрения

Нередко синдром сухого глаза обостряется после проведения лазерной коррекции зрения. Это происходит в том случае, если врач не позаботился о качественной подготовке к операции. Необходимо проводить пробу Ширмера и тест на сухость глаза до проведения коррекции, и, если нужно, провести лечение этого синдрома с помощью лазеростимуляции. При соблюдении технологии лазерная коррекция пройдет без осложнений.

Прием некоторых лекарственных средств

На состав качества слезы влияет применение ряда лекарственных препаратов, например, антибиотики. В этом случае необходимо использовать искусственную слезу для уменьшения негативных последствий.

Диабет, блефарит и другие заболевания

Сухость глаз при диабете — довольно частое явление, которое трудно устранить, но можно компенсировать специальной терапией. При лечении конъюнктивита применяют антибиотики, которые нарушают качество слезы. Блефарит – хроническое воспаление век, которое также воздействует на нарушение качества слезы. До тех пор, пока это заболевание не будет вылечено, сухость не пройдет.

КАК ЛЕЧИТЬ СУХОЙ ГЛАЗ?

Фарминдустрия предлагает выбор капель искусственной слезы, но выбирать их без консультации врача практически бесполезно. При сухости глаз также проводится специальное физиотерапевтическое лечение — циркуляторная лазерстимуляция слезных желез. Это безболезненная и достаточно быстрая процедура, которая за 10 дней позволит восстановить нарушенную слезную пленку, восстановит ее правильный состав и активизирует работу слезных желез.

КАК ЕЩЕ СЕБЕ ПОМОЧЬ?

Обязательно обратите внимание на хронические заболевания, которые влияют на возникновение синдрома сухого глаза.

Приобретите увлажнитель воздуха для использования дома, а также в офисе.

Возьмите за правило почаще моргать во время работы за компьютером. Можно поставить «напоминалку», которая будет каждые 10 минут сигналить о необходимости хорошенько поморгать.

Если у вас плохое зрение, проконсультируйтесь с врачом и пройдите лазерную коррекцию зрения, если у вас нет противопоказаний.

Важно!

Антибликовые очки для работы за компьютером, очки с дырочками для расслабления – все это успешный маркетинговый ход, не более того. Для глаз они абсолютно бесполезны, так что не тратьте на них свои деньги и внимание.