 

В начале 2021 года представят недорогой смартфон Moto G Play

22.12.2020, 2:32, Новости дня
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Первые сведения о технических характеристиках нового недорогого смартфона Moto G Play, презентация которого состоится в начале будущего года, появились на ресурсе Google Play Console.

Как стало известно, аппарат оснастят достаточно емкой батареей на 5000 мАч. Само мобильное устройство создано на основе восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 460, тактовая частота которой составляет 1,8 ГГц.

Ответственность за графику «поручили» Adreno 610, а роль модема выполняет Snapdragon X11 LTE. Варианты объема оперативной памяти – 3 или 4 Гб. Разумеется, должна быть обеспечена поддержка 5G. Ожидаемое разрешение экрана – 1600х720 пикселей. Управление гаджетом обеспечит операционная система Android 10.



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