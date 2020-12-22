Мнения: Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

22.12.2020, 2:28, Новости дня

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Все-таки 20-й год – поразительный. Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона.

Все-таки 20-й год – поразительный. Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона.

Итак. Дано.

1. Борис Джонсон – один из политиков-чемпионов по падению рейтинга в этом году. Мировых чемпионов. Ограничительные меры – непоследовательны и непопулярны. Рождество – важный праздник для Англии.

2. Переговоры по Брекситу идут плохо. Прежде всего потому, что у Европы есть все время мира и привычка забюрокрачивать все, к чему прикасаются. А Джонсон обещал deliver безоговорочный Брексит в этом году, и точка. То есть предложить поиграть в любимую европейскую игру – «давайте примем что-нибудь временное, а потом еще месяцы пообсуждаем, что приняли» – он не может. См. пункт 1.

3. Снова смотрим пункт 1 и понимаем, из чего исходил Джонсон, давая надежды нации на Рождество с друзьями и родственниками во время «второй волны».

4. И тут в Лондоне, как и во многих других странах, начинает расти число выявленных позитивных. Примерно в логике Чехии, Словакии или еще какой-нибудь Каталонии. Ничего сверхъестественного, если мы вспомним, что на дворе декабрь – лучшее время для всех болезней в Северном полушарии.

5. В сентябре в перечне сотен штаммов вируса появился еще один – VUI-202012/01. Его покрутили-повертели, попробовали доказать, что он обладает какими-то другими непривычными свойствами, не смогли, и поставили себе спокойно на полку. К другим, повторюсь, сотням штаммов, которые если и интересны, то весьма ограниченно узкому кругу ученых. Вуй этот самый не стал знаменит даже на уровне норочьего или «испанского» штаммов, раскрученных мировыми СМИ.

Это была присказка. Теперь сказка.

Шаг 1. Джонсон пытается решить одним махом три задачи – спасти рейтинг, отыграть назад в смысле «Рождество с друзьями» и отвлечь всеобщее внимание от брексит-переговоров, которые проваливаются. И он заходит с козырей. В очередном коронавирусном обращении к нации он говорит, что правительство утратило контроль за эпидемией, но не потому, что утратило, а потому, что новый штамм поразил эту самую нацию. Штамм этот, «возможно», (даже не хайли лайкли, а прямо-таки мэй би) на 70% (как считали, интересно?) более «заразен», чем обычный коронавирус. И поэтому не будет Рождества, а будут новые ограничительные меры.

Шаг 2. Министр здравоохранения Хэнкок (он, кстати, вообще не врач, не ученый, а успешный карьерный бюрократ из тех, кому все равно, чем руководить) повторил тезис босса и присовокупил, что, так как штамм очень сильно чудовищный, строжайшие меры распространятся не только на Рождество, а пока всех не вакцинируют. То есть до марта – апреля в лучшем случае.

Шаг 3. Вылезла еще одна чиновница и рассказала, «как считали». В графстве Кент ограничительные меры действовали не так хорошо, как они ожидали. И они связывают это с тем, что там распространялся наш новый друг Вуй. Вот и вся наука. То есть тетенька опирается в своей науке на два факта. Первое – что везде в мире ограничительные меры показали эффективность, а в графстве Кент не смогли. И второе – что то, что в декабре респираторный вирус распространяется быстрее, чем в августе – сентябре, связано может быть только и исключительно со спецификой «декабрьского штамма», а не с особенностями климата, инсоляции, поведения респираторных вирусов и так далее.

Шаг 4. В этот момент по плану Джонсона, судя по всему, должен был случиться тот самый профит. Рейтинг – вырасти, европейцы – пожалеть англичан и пойти им навстречу, а англичане – сесть дома и благодарить руководство свое за то, что оно так нежно о них заботится и спасает их жизни. Но что-то пошло не так. В Лондоне разверзся ад в стиле «Минск после 22 июня 1941 года». Видео с вокзалов реально забавные. Европа вместо сочувствия и понимания решила «поверить научным данным» (то есть реально на слово Джонсону) и закрыла с англичанами всякие транспортные связи. За ней потянулись и неевропейские страны от Израиля до Саудовской Аравии. (При этом Вуя этого уже порядком – подтверждены три страны, а остальные не подтверждены только потому, что штамм этот типа неуловимого Джо никому до выходных был не нужен и не интересен.) Оппозиция начала сволочить Джонсона за то, что он – гад этакий – своей некомпетентностью и непоследовательностью убивает людей, когда вакцина уже есть и все бы неизбежно спаслись, если бы не Джонсон, понятно.

Шаг 5. Всякие другие последствия тоже доставляют удовольствие. Упала нефть, потянув за собой валюты развивающихся стран. Индексы биржевые тоже пошли вниз. Сейчас немножко отыгрывают, потому что повод-то совсем идиотский и нелепый, но кто-то, кто поумнее, уже заработал. Итак, напомню, все произошло потому, что премьер-министр Великобритании решил немножко порешать вопросы с рейтингом и употребил выражение may be по поводу свойств и качеств штамма коронавируса, о котором известно с сентября то, что никакими неизвестными свойствами и качествами он не обладает.

Шаг 6. Градус абсурда добавляют и производители вакцин, которые начали наперебой заявлять, что их продукты «помогут» и от этого штамма. Корректней, конечно, было бы сказать, что вакцины окажут ровно то же действие, что и на все остальные варианты, которые есть в популяции, а будет ли это помощь или нет – дело темное.

Морали не будет. Будет только надежда, что рождественская история «Британский премьер находит в Кенте сентябрьский штамм и умело им пользуется в своих политических целях» останется самой идиотской историей 2020 года. Но, боюсь, нет.

Источник: Блог Глеба Кузнецова

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