 

В Раде предложили не штрафовать за обслуживание не на украинском языке

22.12.2020, 2:28, Новости дня
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Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский предложил отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке и внес в Раду соответствующий законопроект.

«Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес обязан работать на госязыке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен (244 доллара). Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков. 27 коллег из фракции «Слуга народа» оказали мне честь, став соавторами моего законопроекта, за что я им бесконечно благодарен», – написал он в своем Telegram.

Законопроект зарегистрирован в украинском парламенте, однако его текст в данный момент отсутствует, передает РИА «Новости».

Ранее на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года.

Закон предусматривает создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. гривен (184 доллара) до 6,8 тыс. гривен (245 долларов).



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