 

Ростех оценил новые санкции США

22.12.2020, 2:28, Новости дня
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Включение корпорации «Ростех» в санкционный список минторга США является очередным витком недружественных действий, заявили в корпорации.

«Мы уже забыли, как это – жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше», – сообщил РИА «Новости» в Ростехе.

В понедельник министерство торговли США опубликовало список из 103 российских и китайских компаний и предприятий, связанных с вооруженными силами. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США.

В список, в который Вашингтон включил 45 российских предприятия, вошли Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК и другие. 



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