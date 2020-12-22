Мнение: «Дал взятку. Полет нормальный»

22.12.2020, 2:16, Разное

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Вот что реально достало, так это застольное нытье на тему творящегося в стране «беззакония», и виноват в этом никто иной, как отечественный чиновник. Логика у людей следующая: если бы власть имущий взятками не баловался, не относился наплевательски к им же прописанным нормам и ставил во главу угла интересы общества, а не свои личные, то каждый бы россиянин вместо того, чтобы доедать последнюю сосиску, давно бы рассекал на белоснежной яхте подле Монако в окружении прекрасных женщин. И они правы. Конец.



На самом деле нет. Вообще после таких разговоров складывается ощущение, что бюрократы и иже с ними у нас что-то вроде представителей отдельной нации, которые чуть ли не «моральные инвалиды».

Однако, давайте будем честны, у всех есть проблемы с законопослушностью: купить права, военный билет, дать на руку сотруднику ГИБДД, да даже «задобрить» коробкой конфет или букетом цветов врача/педагога – это тоже в некотором роде взятка. Еще пара примеров: перебежать дорогу в неположенном месте, купить спиртное в запрещенные часы, бросить окурок под ноги (а кто-то и полноценный мусор вдоль обочин) и т.д. и т.п. В общем, примеров вагон и маленькая тележка. Кто-то может возразить, что мол масштабы разные, однако лавина начинается с одного камня, а там по нарастающей. На самом деле разница тут лишь в социальном положении: тот, кто повыше, позволяет себе побольше.

По сути, все мы находимся в одной «игре» с прописанными правилами, и все в той или иной степени пытались, либо пытаются их обойти.



Коли общество отличается посредственным отношением к соблюдению законодательства, взять на себя функцию «воспитателя» должно государство, но вот незадача – наверху, увы, ситуация немногим лучше. И это не удивительно – это такие же выходцы из народа. Прямо замкнутый круг.

Надеяться на условных Навальных, позиционирующих себя как поборников буквы закона? Нет уж, извольте. Тот же глава ФБК при создании своего контента нарушает авторские права, за что недавно получил по рукам от Люблинского суда Москвы. Дело было следующим: Алексей Анатольевич вставил в свой ролик фото самарского тревел-блогера Алексея Жирухина, сделанное в Средней Азии, без разрешения оного. В итоге последний пошел к служителям Фемиды отстаивать свои авторские права и добился частичного удовлетворения иска – компенсации в 140 тысяч рублей. Казалось бы, Навальный, как юрист должен знать подобные тонкости использования чужого контента, но увы и ах. То ли забыл, то ли проигнорировал. В любом случае, чести это человеку, обещающему побороть коррупцию и беззаконие, не делает.



Но если не Навальный и ко, то кто? К сожалению, вопрос без ответа, но каждый может начать с себя. Глядишь, с увеличением законопослушности недовольство населения ситуацией в этой сфере выйдет за пределы кухонь и проявит себя на тех же выборах. Как знать.