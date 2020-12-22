Ультрафиолетовое излучение может потенциально уничтожить SARS-Cov-2

22.12.2020, 1:52, Разное

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Ученые из Университета Тель-Авива исследовали способность ультрафиолетовых светодиодных ламп, излучающих разную длину волны, уничтожать человеческий коронавирус OC43 (HcoV-OC43). У специалистов не было технической возможности работать с новым патогеном в лабораторных условиях, поэтому в качестве суррогата они использовали ту же разновидность бета-коронавирусов, что и SARS-CoV-2, со схожим размером и структурой.

После воздействия ультрафиолетовых светодиодов на вирусы, помещенных в затемненные пробирки, ученые обнаружили, что длина 285 нанометров (нм) инактивировала вирус и была почти также эффективна, как длина 265 нм. Для уничтожения 99,9% патогена потребовалось менее чем 30 секунд в обоих случаях. Это очень важный вывод, поскольку стоимость светодиодных ламп с длиной волны 285 нм значительно меньше, чем у ламп с длиной 265 нм, отметили ученые.

«Наши выводы могут иметь коммерческую и социальную выгоду в дальнейшем, поскольку они потенциально дают возможность использовать светодиодные лампы для быстрой и безопасной дезинфекции», – пишут авторы исследования.

Поскольку ученые использовали безопасный коронавирус, а не SARS-Cov-2, их выводы нуждаются в дополнительных подтверждениях. Сейчас команда готовит новое исследование с новым коронавирусом.

Вместе с тем авторы предупредили об опасности применения таких технологий в жилых помещения и подчеркнули, что для их использования в перспективе требуется разработка специальной безопасной системы.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения также не рекомендует использовать ультрафиолетовые лампы для дезинфекции рук или кожи на других участках тела. «УФ-излучение способно приводить к раздражению кожи и вызывать повреждение глаз. Самыми эффективными способами удаления вирусных частиц являются использование спиртосодержащих средств для обработки рук и мытье рук с мылом» – указывается в гайдлайне ВОЗ.