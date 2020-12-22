Украина ведет консультации с Польшей по поводу получения вакцины от Евросоюза – Точицкий

22.12.2020, 1:44, Новости дня

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Польша может стать посредником между Киевом и Брюсселем в переговорах о предоставлении Украине вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сказал представитель Украины при ЕС Николай Точицкий 21 декабря на брифинге, который транслировался на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

“Европейский союз разрабатывает механизм предоставления или продажи вакцины третьим странам, что предусмотрено в каждом из шести соглашений, заключенных между Еврокомиссией и производителями. Мы – как страна в приоритете выделения вакцины в первую очередь для врачей и населения более преклонного возраста. Механизм разрабатывается, и я думаю, он будет готов уже к середине января”, – сказал он.

Точицкий отметил, что Украина должна обеспечить условия хранения вакцины.

“Вакцину Евросоюз будет предоставлять через государство-члена, то есть посредника. Мы предусматриваем – и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами – что это может быть Польша”, – заявил дипломат.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 21 декабря в Украине число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 970 993 человек. Выздоровело 586 268 пациентов, умерло – 16 665.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист