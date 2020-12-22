 

Генпрокурор США обвинил Россию в масштабной кибератаке на американское правительство

22.12.2020, 1:44, Новости дня
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За кибератаками на американские правительственные учреждения, которые пользуются услугами IT-компании SolarWinds, стоит Россия. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генпрокурор США Уильям Барр, пишет издание Axios.

“Исходя из имеющейся у меня информации, я согласен с оценкой госсекретаря [Майка] Помпео. Очевидно, это русские”, – сказал генпрокурор.

Другие подробности он раскрыть отказался.

13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds. 

The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России. 

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому радиоведущему Марку Левину 18 декабря сказал, что за новой кибератакой стоит Россия. Интервью было опубликовано на сайте Госдепартамента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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