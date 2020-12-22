В будущем году южнокорейский производитель выпустит смартфон с прозрачным экраном

22.12.2020, 1:38, Новости дня

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Прозрачные мониторы уже вышли на мировой рынок. А в 2021 рогу компания Samsung планирует удивить потребителей таким же смартфоном. В выключенном состоянии он будет выглядеть как ограненный кусок прозрачного пластика.

Сам производитель пока не подтверждает данную информацию, хотя эксперты уверены, что на базе «Самсунга» очень скоро будет создан именно такой гаджет.

Кроме того, южнокорейская компания должна выпустить смартфон с тремя секциями, который будет, соответственно, складываться втрое. Первые попытки выпустить такое устройства были уже предприняты. У Samsung есть шанс первым показать, как мини-смартфон сначала превращается в полноценный мобильный гаджет, а затем – в настоящий планшет.