 

В будущем году южнокорейский производитель выпустит смартфон с прозрачным экраном

22.12.2020, 1:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прозрачные мониторы уже вышли на мировой рынок. А в 2021 рогу компания Samsung планирует удивить потребителей таким же смартфоном. В выключенном состоянии он будет выглядеть как ограненный кусок прозрачного пластика.

Сам производитель пока не подтверждает данную информацию, хотя эксперты уверены, что на базе «Самсунга» очень скоро будет создан именно такой гаджет.

Кроме того, южнокорейская компания должна выпустить смартфон с тремя секциями, который будет, соответственно, складываться втрое. Первые попытки выпустить такое устройства были уже предприняты. У Samsung есть шанс первым показать, как мини-смартфон сначала превращается в полноценный мобильный гаджет, а затем – в настоящий планшет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Против Верзилова возбудили дело о двойном гражданстве

08.10 / Тихановская «не слышала» об объявлении ее в розыск в России

03.08 / Российские хакеры похитили секретные документы с почты бывшего британского министра – Reuters

05.11 / Представитель Минздрава выступил против рецептов на русском языке

14.09 / Появились подробности дела о домогательствах к 15-летней россиянке в Турции

13.09 / Шнуров посчитал приговор Ефремову чересчур жестоким

27.08 / Путин сказал, кто стоит за задержанием 33 россиян под Минском

27.10 / Глава Киргизии сменил секретаря Совета безопасности республики

20.08 / Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны»

29.11 / На акциях протеста во Франции пострадали 62 полицейских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска