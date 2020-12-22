 

Байден привился от коронавируса

22.12.2020, 1:34, Новости дня
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Избранному президенту США Джо Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Прививка Байдену была сделана в штате Делавер в больнице ChristianaCare. Трансляцию из клиники вели американские телеканалы, передает РИА «Новости».

«Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию», – сказал Байден после получения вакцины.

Он рассказал, что ранее в понедельник прививка также была сделана его жене Джилл.

Еще на прошлой неделе избранный президент США Джо Байден отказался прививаться от коронавируса раньше тех, кто находится в группе риска. При этом демократ пообещал, что привьется от коронавируса публично.

Главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи советовал Байдену вакцинироваться от коронавируса до вступления в должность главы государства.

14 декабря в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.



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