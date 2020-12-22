Маска может быть полезной, даже если неплотно сидит на лице

22.12.2020, 0:58, Разное

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Одна из функций масок – задержание потенциально инфицированных частиц слизи и слюны, которые вырываются в окружающую среду при разговоре, дыхании или крике. Если зараженный человек носит маску, риск того, что он кому-то передаст болезнь, снижается.

Авторы исследования провели эксперименты с плотно и неплотно сидящими на лице респираторами N95, разными видами самодельных масок и медицинскими масками. Они создали новую модель для лабораторного тестирования эффективности масок и респираторов. При помощи 3D-принтера они напечатали слепок человеческого лица. Для имитации выдыхания аэрозоля ученые использовали распылитель (небулайзер).

Респираторы N95 ожидаемо оказались самыми эффективными. Если респираторы и маски сидят на лице неплотно, они пропускают в 35-70 раз больше частиц, чем плотно сидящий респиратор N95. Авторы подчеркивают, что маски N95 должны носить медработники, которые получают их с учетом размеров лица.

Интересные данные дало измерение диаметра частиц аэрозолей. Оказалось, что если маска сидит на лице неплотно, то диаметр частиц жидкости, которые попадают в воздух мимо нее, крупнее, чем частицы, которые выдыхают люди без масок. То есть, маска отфильтровывает наиболее мелкий аэрозоль и создает условия для укрупнения капель. Такие «укрупненные» частицы тяжелее мелких, они не образуют взвеси, которые долго задерживаются в воздухе. Потенциально это может снизить риск передачи инфекции. Предупреждение образования инфекционнх аэрозолей в воздухе ученые называют «дополнительным бонусом» неправильного ношения маски.

Также ученые оценили несколько способов увеличения эффективности самодельных масок. Они задерживают больше частиц, если между матерчатыми слоями поместить фильтр для кофе или вшить кусок проволоки в ее верхнюю часть, чтобы она лучше прилегала к носу.