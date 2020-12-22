Фискальная служба Украины получила нового главу

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22.12.2020, 0:50, Новости дня
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Кабинет Министров Украины 21 декабря назначил главой Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника. Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Он уточнил, что назначение Мельника состоялось путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/454382255954752

Мельник сменил на этой должности Дмитрия Сосиновича, назначенного менее месяца назад – 25 ноября.

Как пишет LB.ua, Мельник до 2013 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году он работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, а позже возглавил это управление.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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