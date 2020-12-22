В Чехии к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину, который воевал на Донбассе на стороне террористов “ДНР”

22.12.2020, 0:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Чехии к 15 годам тюремного заключения приговорили 45-летнего мужчину, воевавшего на стороне террористов “ДНР” на Донбассе. Приговор вступил в силу 21 декабря, сообщило чешское издание Novinky.

Райсуд Усти-над-Лабем признал мужчину виновным в терроризме. Он участвовал в конфликте с мая 2014 года и стал “командиром вооруженной группы роты танкового полка” в так называемом звании подполковника. Также осужденный получил “награду за храбрость” от боевиков “ДНР”.

Судебный процесс проходил заочно. Чешские правоохранители считают, что он до сих пор проживает на востоке Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист