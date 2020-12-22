BI – Трамп пообещал «дикие» протесты в день официального утверждения результатов выборов в конгрессе

22.12.2020, 0:46, Новости дня

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Дональд Трамп призвал своих сторонников приходить на массовые протесты 6 января в Вашингтоне, пишет Business Insider. В этот день конгресс должен будет провести собрание, на котором законодатели официально утвердят итоги президентских выборов. Действующий лидер, который всё ещё настаивает на имевших место фальсификациях результатов, заверил, что протесты будут «дикими».



Reuters

Американский лидер Дональд Трамп пообещал своим сторонникам «дикие» протесты в Вашингтоне 6 января — в день, когда конгресс должен будет окончательно утвердить результаты президентских выборов, пишет Business Insider.

«Статистически невозможно было проиграть выборы 2020 года. 6 января в Вашингтоне будут проходить массовые протесты. Приходите, они будут дикие!» — обратился в Twitter действующий глава Белого дома к своим избирателям.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Как добавляет издание, свой твит Трамп опубликовал в ответ на публикацию 36-страничного доклада экономиста и советника Белого дома Питера Наварро, который констатировал манипуляции с президентскими выборами. Business Insider обращает внимание, что многие утверждения аналитика были опровергнуты. Twitter уже пометил публикацию президента, упоминавшую теорию о мошенничестве как «спорную».

По словам журнала, собрание конгрессменов из палаты представителей и сената 6 января, на котором законодатели должны утвердить уже давно определившиеся итоги голосования по штатам, по большей части считается формальностью. Однако некоторые республиканцы — сторонники Трампа в конгрессе уже заявили, что планируют воспрепятствовать процессу.

Так, избранный член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тэйлор Грин объявила в своём Twitter, что вместе с коллегой, представляющим Алабаму, Мо Бруксом собирается оспаривать «сфальсифицированные результаты по нескольким штатам».

Business Insider напоминает, что Трамп до сих пор отказывается признавать своё поражение на выборах. Спустя две недели после собрания конгресса 6 января, 20 января, должна будет состояться инаугурация избранного президента Джо Байдена. Как планирует команда демократа, мероприятие должно будет пройти в онлайн-формате.

Как сообщал ранее CNN, Трамп заявил своим помощникам, что, возможно, откажется покинуть Белый дом в день инаугурации Байдена, хотя мало кто в окружении президента верит, что лидер действительно так поступит. Избранный лидер в одном из своих недавних интервью заверил, что лично его не волнует потенциальное отсутствие Трампа на его инаугурации, но тем не менее он обеспокоен, как это будет выглядеть в глазах «остального мира».