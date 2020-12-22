 

Россия приостановила авиасообщение с Британией

22.12.2020, 0:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия со вторника, 22 декабря, на неделю приостанавливает возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией после обнаружения в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса.

«Аэрофлот» сообщил, что отменяет рейсы в Лондон с 00.00 22 декабря на семь дней. Возврат средств за билеты будет осуществляться в обычном для вынужденной отмены порядке: в полном размере, в соответствии с формой оплаты, передает РИА «Новости».

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения.

Между тем, в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений. С августа РФ начала возобновлять авиасообщение с другими странами. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. Полеты в Великобританию возобновились в августе. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / В РФ за сутки выявили 16,5 тыс. случаев коронавируса

08.12 / Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана

22.09 / Лавров: ЕС заявил Киеву о важности порядка выполнения Минских соглашений

06.10 / “Осталось еще на женском кресле сфоткаться”, “Потап фоткал?”. Каменских засветила формы

03.09 / Шмыгаль объяснил, почему Кабмин не рассмотрел проект указа Зеленского о назначении его отцу пожизненной стипендии

13.09 / Шахтеры на Украине объявили подземную забастовку

02.10 / Все предвыборные мероприятия с участием Трампа отменены

19.11 / Тунгусский метеорит не падал на Землю?

19.07 / Кличко рассказал, какой подарок на день рождения приготовил ему старший сын

30.06 / Устроившего скандал в ижевском аэропорту экс-замглавы Минпромторга оштрафовали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска