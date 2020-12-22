«Мерилин Монро была убита. Это сделал я» – признание бывшего агента ЦРУ

22.12.2020, 7:05, Разное

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Согласно официальной версии звезда Голивуда Мерилин Монро умерла в ночь на 5 августа 1962 года от передозировки лекарственными препаратами. Уже тогда многие подвергали сомнению версию суицида. Выдвигалось множество альтернативных версий. Теперь ее смерть не тайна. 78-летний бывший агент ЦРУ признался: «Я лично убил Мерилин Монро. У меня был приказ».

Смерть национального символа США

Смерть «звезды» в августе 1962 года шокировала народ США. Мерилин Монро была секс-символом, идеалом красоты, национальным символом Америки. В мужских офисах всюду на стенах висели ее портреты. Женщины одевались и красили волосы «под Мерилин». Каждый фильм в ее участием приносил баснословные прибыли.

Репортаж о ее визите в Букингемский дворец был озаглавлен не «Королева приняла Монро», а «Мерилин на приеме у королевы». И вот, на вершине успеха, в зените славы и карьеры, живое олицетворение «американской мечты» и звезда Голливуда кончает жизнь самоубийством. Миллионы людей по всей Америке задавались вопросом «Почему?»

Сомнительная версия о самоубийстве

В версии о самоубийстве изначально было много нестыковок. Сержант Клемменс, нашедший труп, обратил внимание, что хотя возле кровати стояла баночка из под снотворного, стакана, из которого Монро должна была запить целую пригоршню таблеток, не было. Наблюдательного сержанта быстро уволили из полиции.

Делавший вскрытие врач высказал удивление, что при смертельной концентрации лекарственных препаратов в крови в желудке пилюль обнаружено не было. Неужели организм успел переварить их все до одной? Врачу с «нажимом» объяснили, что он не прав. Врач согласился.

Расследование закончили в ускоренном темпе, дело закрыли, тело предали земле.

Секс как средство продвижения карьеры

Свою карьеру в Голливуде Норма Бейкер начала в 1945 году, взяв себе псевдоним Мерилин Монро. Подающей надежды актрисе быстро объяснили, что в Голливуде девушки карьеру делают через постель режиссера. Таковы неписаные правила «фабрики грез». Мерилин приняла их.

Став «звездой», она уже сама выбирала себе партнеров. В списке ее любовников были деятели искусства, политики, миллионеры. В 1959 году у нее начался роман с молодым подающим надежды политиком Джоном Кеннеди, который через год стал президентом.

Любовная связь Кеннеди и Монро в США не была тайной ни для кого. Все мужчины завидовали Джону, сумевшему заполучить в подруги секс-символ страны. Все женщины завидовали Мерилин, сумевшей завоевать сердце президента США ( да и просто потрясающе привлекательного мужчины). Но Мерилин было мало статуса «звездной любовницы». Она хотела стать официальной первой леди страны. А это уже был перебор.

Проблема под названием «Мерилин»

Президент мог иметь десятки любовниц, но должен был оставаться при этом примерным семьянином. Бросить жену и детей – это был бы конец его как политика. Мерилин этого не хотела понимать, она звонила Джону прямо в Белый дом, писала письма. Однажды Мерилин позвонила жене президента и две героини светских хроник как обычные женщины выясняли, кто из них имеет больше прав на мужика.

Джон отправил своего брата Роберта (бывшего тогда министром юстиции) утихомирить слишком разошедшуюся подругу и объяснить ей, что «Love Story» закончилась. Мерилин, немного успокоившись, решила снизить планку требований и сменила президента на министра. Если уж ей не суждено стать первой леди страны, хорошо, она станет второй. Но Роберт, как и Джон, став любовником Мерилин, не собирался становиться ее мужем.

Обманутая в своих ожиданиях Монро пригрозила, что выложит прессе все, о чем так неосмотрительно рассказывали ей в постели ее любовники: и президент, и министр юстиции. Мерилин стала для клана Кеннеди смертельно опасной.

И все же, долгие годы это была только версия.

Признание убийцы

Весной 2015 года один из пациентов окружного госпиталя в Норфолке (штат Вирджиния) сделал сенсационное признание. 78-летний Норман Ходжес, как оказывается, был агентом ЦРУ с высшей формой допуска, дающей право убивать без суда и следствия.

С 1959 по 1972 этот снайпер и специалист по боевым искусствам в составе спецгруппы из 5 человек принимал участие в 37 убийствах. Среди убитых были журналисты, политические активисты, ученые, профсоюзные лидеры и Мерилин Монро, которую Ходжес убил лично.

В ночь на 5 августа по приказу командира группы Джеймса Хейворта он проник в комнату Монро и сделал ей инъекцию смертельной дозы нембутала и хлоргидрата.

«Она хочет выдать коммунистам информацию стратегического характера. Мы не можем этого допустить», – так пояснил Ходжесу его командир Хейворт необходимость устранения Монро.

Что толкнуло старика, уже стоящего одной ногой в могиле, на откровенность? Облегчить душу перед смертью, нежелание уносить эту тайну с собой в могилу или жажда славы – сказать сложно. Сразу после сенсационного интервью в больницу прибыли агенты ФБР, которые изолировали старика от журналистов, что бы тот не наговорил чего-нибудь еще. Так что остальные тайны Норман Ходжес, видимо, унесет с собой в могилу.

А аериканцам придется «переварить» конец еще одной сказки о США как о стране истинной свободы.