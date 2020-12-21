Замглавы Офиса президента Украины Ковалив подала в отставку

21.12.2020, 23:56, Новости дня

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Заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив решила покинуть свой пост. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Сегодня я покидаю пост заместителя руководителя Офиса президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время”, – написала она.

Причин ухода Ковалив не назвала.

https://www.facebook.com/yuliya.kovaliv/posts/3598259650220736

Ковалив работала в Офисе президента с сентября прошлого года. До этого в разное время она занимала должности замглавы министра экономического развития и торговли, главы офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины, возглавляла наблюдательный совет НАК “Нафтогаз України”. Последним местом работы, до ОП, у Ковалив был набсовета НАК.