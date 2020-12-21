Разработчик “Новичка” заявил, что целью ФСБ было убийство Навального

21.12.2020, 23:56, Новости дня

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У ФСБ РФ была конкретная цель – убить оппозиционера Алексея Навального. Об этом в комментарии русской службе “Русской службе ВВС” сказал один из разработчиков яда “Новичок” Владимир Углев.

Он напомнил, что с самого начала считал, что яд нанесли на нижнее белье Навального.

“Как только стало ясно, что это действительно “Новичок”, я сразу же сказал, что именно так все и должно выглядеть. Потому что это был единственный путь нанести так, чтобы не пострадал кто-то другой”, – сказал Углев.

По мнению химика, выжил Навальный благодаря пилоту, который быстро посадил самолет, и медикам, которые вкололи ему противоядие, а в реанимации раздели догола и, вероятно, провели санитарную обработку.

“Самое главное – чтобы вещество попало, его в специальной форме сделали. Чтобы оно попало именно в мозг. Именно поэтому Юлия и Алексей раньше [испытывали симптомы]. Понимаете? На Алексее изучали пороговую дозу, чтобы потом рассчитать летальную. Ну, а на Юлию попали случайно”, – отметил Углев.

Еще один специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов высказал мнение, что силовики, видимо, занимаются таким делом впервые.

“Как бы то ни было, они все-таки отравили… Если это действительно так, они отравили сначала трусы, скажем, Навального. Конечно, теперь уже получается, ясно, что вот эти ребята, террористы-чекисты – они просто экспериментируют, понимаете?.. Не очень эффективный способ. Надо было угадать, будет ли он менять трусы, пойдет ли он туда. Ну, как-то они успели, наверное, сделать. Когда он пошел, может быть, в душ, они решили вот так… Там же надо угадать, в какой концентрации и каким образом нанести, чтобы потом этот яд проник в организм Навального. Но он все-таки проник, эксперимент был положительным, но, как говорят, недостаточно”, – сказал Мирзаянов.

Он подчеркнул, что к счастью Навального, врач, вколовший ему атропин, оказался опытным и понял, что речь идет об отравлении.

“Наверное, он посмотрел в глаза, в первую очередь увидел сужение зрачков. Обычно всегда врачи смотрят таким образом, но он более опытным оказался – и поэтому взял атропин. Атропин, конечно, не самый современный, не самый лучший антидот, он уже давно… Химики его не применяют, он малоэффективный. Но тем не менее он оказался тем средством, которое спасло жизнь господину Навальному”, – добавил химик.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео – в нем он позвонил вероятному агенту ФСБ РФ Константину Кудрявцеву Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и “попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству”. Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.

В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.