Das Erste – Маас поддержал оснащение бундесвера боевыми дронами

21.12.2020, 23:52, Новости дня

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил за оснащение немецкой армии дронов с оружием, отметив, что такие дроны помогут обеспечить безопасность немецких солдат за рубежом, пишет Das Erste. Издание напоминает, что сейчас в бундестаге идут дебаты о необходимости принятия на вооружение боевых дронов. Противники идеи утверждают, что такие дроны снижают «порог» военного конфликта: впрочем, Das Erste отмечает, что весомый голос Мааса может качнуть чашу весов в пользу сторонников боевых дронов.



Reuters

В немецком бундестаге идут дебаты по поводу снабжения имеющихся у бундесвера дронов оружием, пишет Das Erste. В числе сторонников вооружения дронов теперь оказался и министр иностранных дел ФРГ, член партии СДПГ Хайко Маас.

«Когда имеется материал, необходимый для защиты немецких солдат за границей, его необходимо предоставить в распоряжение армии», — приводит издание слова Мааса. При этом Маас поддержал решение верхушки СДПГ о продолжении дискуссии на эту деликатную тему.

Как отмечает Das Erste, мнение Мааса может сменить настрой внутри всей СДПГ. Слово главы МИДа имеет особый вес, поскольку его ведомство, совместно с минобороны и ведомством федерального канцлера, отвечает за подготовку заграничных операций бундесвера. До сей поры идею вооружения дронов в СДПГ поддерживали только депутаты, отвечающие за оборонную политику. Эксперт партии по обороне Фритц Фельгентрой даже оставил свой пост из-за несогласия по вопросу дронов с верхушкой СДПГ.

Издание напоминает, что на данный момент бундесвер использует дроны только для разведки. В текущих дебатах обсуждается возможность снабжения оружием новых дронов Heron TP, которые скоро будут поставлены бундесверу из Израиля. На данный момент эта поставка заморожена, поскольку председатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс и глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених потребовали обсудить этот вопрос в бундестаге. Это требование было встречено с возмущением в партии ХДС/ХСС, однако вице-канцлер Олаф Шольц одобрил перенос сроков решения и проведение дебатов.

Das Erste пишет, что дебаты о вооружении дронов идут в ФРГ уже почти десять лет. Противники боевых дронов утверждают, что принятие на вооружение таких машин снижает порог военного конфликта, ввиду того что пилотирование дронов не связано с риском для жизни.