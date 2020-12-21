CNN – администрация Трампа давит на Пентагон, настаивая на разделении АНБ и Киберкомандования США

21.12.2020, 23:52, Новости дня

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Уходящая администрация Дональда Трампа настаивает на разделении двух ведомств Пентагона — АНБ и Киберкомандования США, руководит которыми в настоящий момент один человек, пишет CNN. Между тем, как отмечается в статье, сотрудники обоих ведомств считают подобный шаг «поспешным».



Reuters

Администрация Трампа оказывает давление на Пентагон, настаивая на внесении серьёзных изменений в структурных подразделениях оборонного ведомства, отвечающих за кибербезопасность и радиоэлектронную разведку, передаёт CNN.

В частности, Белый дом предложил отделить Киберкомандование США от Агентства национальной безопасности (АНБ), во главе которых в настоящее время стоит один и тот же человек, и создать для каждого из ведомств своё руководство.

Официальный представитель главы Пентагона Кристофера Миллера заявил, что генерал «не рассматривал и не одобрял» предложение о разделении Киберкомандования и АНБ.

Он также заявил CNN, что сотрудники обоих ведомств считают нынешние усилия Белого дома «поспешными». По их мнению, было бы неразумно проводить подобную инициативу в жизнь «быстро или без особой предусмотрительности».

Разделение АНБ и Киберкомандования, как отмечается в статье, обсуждалось уже давно, но уходящая администрация торопиться напоследок довести это дело до конца.

Новость о возможном разделении ведомств появились на фоне того, как американский президент Дональд Трамп ранее в субботу преуменьшил значение масштабной кибератаки на федеральные правительственные учреждения США. Его слова пошли вразрез с публичным заявлением госсекретаря Майка Помпео о причастности РФ к этому взлому.

Председатель комитата по вооружённым силам палаты представителей США Адам Смит призвал официальных лиц Пентагона не разделять АНБ и Киберкомандование. В интервью CNN он заявил о том, как важно «поддерживать общественное давление на президента, поскольку тот продемонстрировал, что для него не существует ничего, чего бы он не сделал для подрыва нашей страны ради продвижения своих личных интересов».