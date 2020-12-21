 

France 3 – Рождество и Новый год Италия проведёт на карантине

21.12.2020, 23:52, Новости дня
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Правительство Италии объявило о новом карантине и ограничении передвижения на время праздников: теперь жители страны не смогут выехать за пределы своего региона и провести сочельник с родными, как раньше. Тем не менее многие считают такие вынужденные меры справедливыми и готовы их соблюдать, чтобы пережить эпидемию коронавируса, передаёт COVID-19.

Ажиотаж перед карантином. Днём в крупных городах итальянцы поспешили по магазинам: все знают, что в понедельник начнётся другая жизнь.

Вечером председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте с телеэкранов объявил о беспрецедентных мерах.

ДЖУЗЕППЕ КОНТЕ, председатель Совета министров Италии: Мы должны вмешаться. Это непростое решение, это даже мучительный выбор. Однако надо усилить ограничительные меры, потому что они необходимы.

До 6 января включительно страна будет функционировать в замедленном режиме с «красными» периодами вокруг Рождества и Нового года, когда всё будет под запретом. В первую очередь перемещения: станет невозможно покинуть регион проживания, особенно для того, чтобы навестить родных и родителей. Повсеместно будет проводиться полицейский досмотр, а итальянцы, похоже, к этому приспособились.

ИТАЛЬЯНЕЦ: Ситуация в Италии и по всему миру призывает к бдительности. Нам придётся пережить необычное Рождество.

ИТАЛЬЯНКА: Это справедливые меры. В ожидании, когда вирус пройдёт, нужно стиснуть зубы и соблюдать правила.

Иностранные туристы не станут желанными гостями. Вне зависимости от того, откуда они приехали, и даже с отрицательными тестами их отправят на двухнедельный карантин.

ИТАЛЬЯНКА-2: Добрый вечер!

Семейные ужины сильно ограничат: будет невозможно принять более двух человек, которые здесь не живут. Традиционные картины сочельника по-итальянски не повторятся в этом году.

ИТАЛЬЯНЦЫ: Поздравляю! Поздравляю!

Даже Ватикану придётся подчиниться (правилам. — ИноТВ). Папа Римский проведёт полуночную мессу в 19:30 перед очень ограниченной публикой.

С конца февраля в Италии умерло более 68 тыс. человек — среди стран Европы ей дороже всех обходится эпидемия.   

Дата выхода в эфир 19 декабря 2020 года.



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