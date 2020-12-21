 

Кравчук ответил на заявление Путина по Донбассу

21.12.2020, 23:46, Новости дня
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Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

Как утверждает Кравчук, представители Киева поднимают в контактной группе насущные проблемы, такие как транспорт или социальные вопросы, а переговорщики от Москвы и самопровозглашенных республик, по его словам, якобы уходят от обсуждения и связывают решение этих задач с вопросом политического статуса Донбасса.

«Мол, будет отменен закон о местных выборах, мы будем рассматривать этот вопрос — это прямо говорилось с экрана», – сказал Кравчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

По его мнению, политические проблемы не имеют «никакой привязки» к этим вопросам.

На прошлой неделе на большой пресс-конференции Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он подчеркнул, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В то же время Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса и добавил, что урегулирование конфликта в значительной степени зависит от Киева.

В тот же день полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов подвел итоги работы 2020 года, напомнив об «обещаниях президента Украины Владимира Зеленского выполнить нормандские обязательства».



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