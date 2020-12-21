 

Минторг США ввел санкции против 45 российских компаний

21.12.2020, 23:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство торговли США опубликовало список из 103 российских и китайских компаний и предприятий, связанных с вооруженными силами. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США.

Список включает 45 российских предприятий и 58 компаний из Китая, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. При этом в документе ведомства отмечается, что это лишь первый транш предприятий из списка компаний, «конечным потребителем продукции которых являются военные», передает РИА «Новости».

В частности, под американские санкции впервые с 2014 года попали предприятия госкорпорации «Росатом» – Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый бор, Ленинградская область).

Также в санкционный список министерства торговли США включены Служба внешней разведки России, Минобороны России, специальный летный отряд «Россия», крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей, в том числе Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК. Ограничения также введены против корпорации «Иркут», производящей истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130 и гражданские МС-21. Санкции коснулись авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, производящего Су-57, Су-35 и Су-30МК2.

В космической сфере в санкционный список минторга США включен РКЦ «Прогресс», который изготавливает ракеты семейства «Союз». Кроме того, в списке оказалось одно из старейших в РФ судостроительных предприятий «Адмиралтейские верфи».

18 декабря США внесли в черный список министерства торговли четырех граждан РФ и три российских юридических лица. Кроме того, США внесли в черный список 77 организаций. Большая часть из них – более 50 – из Китая.

До этого Соединенные Штаты ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК «Ахмат», организация «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компания «Чеченские минеральные воды». Комментируя ситуацию, Кадыров отметил, что «ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», так как «Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Члены Конгресса США заблокировали крупные оружейные сделки с Турцией

02.09 / В МИД Украины назвали “бредом” заявление Лаврова об “украинских экстремистах” в Беларуси

15.08 / “Ему засунули дубинку в горло”. В Минске во время протестов правоохранители избили 16-летнего подростка, он в реанимации

07.09 / В Харьковской области из-за COVID-19 закрыты 18 школ и 14 детских садов

24.08 / Рубль вырос к доллару

05.08 / В профсоюзе рассказали об обращениях капитана судна, груз с которого мог взорваться в Бейруте

24.11 / 62 млн просмотров за 28 дней. “Ход королевы” с Тейлор-Джой стал самой успешной премьерой Netflix

17.10 / Кравчук: Вопрос Зеленского о наказании за коррупцию станет последним звонком для правоохранителей

12.07 / Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ испортились не из-за Крыма

10.09 / Suzuki смогла вернуть Jimny в Европу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска