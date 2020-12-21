МИД Украины примет решение о дальшейших шагах в связи с новым штаммом коронавируса в Великобритании после консультаций с партнерами

21.12.2020, 23:02, Новости дня

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Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за эпидемической ситуацией в Великобритании, где выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства сообщила 21 декабря.

Зарубежные дипучреждения Украины находятся в тесном контакте с правительствами государств, которые решили временно закрыть авиасообщение с Великобританией, отметили в МИД.

“Сегодня на специальном заседании в рамках интегрированного механизма оперативного реагирования на кризисные явления комитет постоянных представителей государств – членов ЕС обсуждал пути реагирования в ответ на распространение новой разновидности вируса. Сейчас консультации между государствами-членами по этому вопросу еще продолжаются. Решение о дальнейших действиях Украины будет принято после всестороннего анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами”, – говорится в сообщении.

МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и Юго-Восточную Англию.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Сначала сообщалось, что такое решение могут принять и украинские власти. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока закрывать авиасообщение с Великобританией Украина не будет.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявлял, что новый штамм коронавируса, обнаруженный на прошлой неделе в Великобритании, подтвержден у жителя Закарпатской области.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист