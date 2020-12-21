Сегодня прошло Великое соединение Сатурна и Юпитера. Видео

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21.12.2020, 23:02, Новости дня
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21 декабря прошло соединение двух самых больших планет Солнечной системы – Сатурна и Юпитера. Трансляция редкого астрономического явления велась на YouTube-странице THEREALPAX.

Во время так называемого Великого соединения Сатурн и Юпитер выстроились почти в линию с Землей и на небосводе выглядели, как одна яркая звезда.

Как пишет The Guardian, в последний раз так близко на ночном небе газовые гиганты находились 16 июля 1623 года.

ВИДЕОВидео: THEREALPAX / YouTube

Соединение Сатурна и Юпитера можно будет наблюдать в течение еще нескольких ночей, но планеты будут находиться на большем расстоянии друг от друга, отмечает The Washington Post.

По данным NASA, в следующий раз подобное соединение Сатурна и Юпитера можно будет наблюдать в 2080 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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