 

НБУ выполнил все условия для получения нового транша МВФ – Рожкова

21.12.2020, 23:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нацбанк Украины со своей стороны выполнил структурные маяки, необходимые для получения транша помощи от Международного валютного фонда. Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова 21 декабря во время презентации отчета о финансовой стабильности, пишет “Укринформ”.

“У нас одним из главных структурных маяков была разработка изменений в закон о банках и банковской деятельности. На сегодняшний день этот законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Второй серьезный момент – это было утверждение планов государственных банков по работе с проблемами активами. Мы тоже это сделали. Третье – нам надо было утвердить на Совете по финстабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов. Это тоже было сделано. На сегодня, со стороны Национального банка были выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свой пересмотр”, – сказала Рожкова.

По ее словам, “традиционным” для такого периода структурным маяком является утверждение госбюджета на следующий год.

“Это тоже было сделано. Поэтому с точки зрения принципиальных и важных вещей – они были сделаны”, – сказала она.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получение еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. “Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснял он.

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова говорила в конце ноября, что очередной транш от МВФ получить до конца 2020-го Украина не успеет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

21 декабря миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / В Умани хасиды устроили погром у могилы рабби Нахмана

26.11 / Мэр: Ситуация в Усолье-Сибирском кардинально изменилась

27.06 / Высший антикоррупционный суд взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня

15.12 / Samsung Galaxy A12 появился в российских интернет-магазинах

11.12 / La Tribune выделила три главные сферы, которые помогают России вернуться в Африку

22.07 / Мишустин обещал помочь Дегтяреву

25.11 / Израиль нанес ракетные удары по Сирии

28.07 / Россия и США запланировали совместные учения в районе Берингова пролива

04.11 / Трамп вырвался вперед в ключевых штатах Среднего Запада

27.07 / “Совершали опасные маневры, передавали руль друг другу”. В Киеве двое мужчин угнали автобус “Богдан”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска