 

США выдвинули новое обвинению по теракту, случившемуся 32 года назад

21.12.2020, 23:02, Новости дня
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Министерство юстиции США обвинило гражданина Ливии в изготовлении бомбы, которая взорвалась во время рейса пассажирского самолета в небе над Шотландией ровно 32 года назад в 1988 году. Об этом говорится в сообщении американского министерства.

Обвинения предъявили бывшему сотруднику ливийской разведки Масуду Хейр аль-Марими.

По данным министерства, Масуд с 1973 по 2011 год работал в ливийской разведывательной службе ESO, через которую Ливия проводила террористические акты против других стран. В частности, он занимал должность технического эксперта по созданию взрывных устройств.

Взрыв самолета авиакомпании Pan Am забрал жизни 270 человек, среди которых были граждане 21 страны. До теракта 11 сентября 2001-го он считался крупнейшим террористическим нападением на мирных жителей США в истории.

Сразу после катастрофы шотландские и американские правоохранительные органы провели совместное расследование, которое в ноябре 1991 года привело к возбуждению уголовных дел в обеих странах по обвинению двух сотрудников ливийской разведки Абдель Басета Али аль-Меграхи (Меграхи) и Ламен Халифа Фхимаха (Фхимах) в нападении на самолет. Масуд стал третьим обвиняемым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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