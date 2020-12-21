CNBC – измотанные пандемией американские учителя всё чаще думают об увольнении

21.12.2020, 22:58, Новости дня

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Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для преподавательского состава средних школ в США, и многие педагоги уже не выдерживают: свежие соцопросы показывают, что об увольнении подумывают более четверти учителей, передаёт CNBC. Вместе с тем, как пишет корреспондент канала, некоторые из них всё-таки увидели свет в конце тоннеля — власти ряда штатов сделали работников школ одной из приоритетных групп, которые получат вакцину от COVID-19 в ближайшее время.

Новая шокирующая новость об американских учителях — 27 процентов из них подумывают об увольнении из-за коронавируса. Эти данные были опубликованы в рамках исследования аналитической компании Horace Mann. Но это ещё не всё. 77 процентов респондентов, заявили, что сегодня загружены по работе больше, чем год назад. 60 процентов заявили, что уже не получают особого удовольствия от своей трудовой деятельности. А 59 процентов признались, что их не устраивают меры безопасности, действующие в их штатах и введённые местными органами здравоохранения для борьбы с пандемией.



Как и другие работники жизненно важных отраслей, учителя проявили огромную стойкость и мужество в период самоизоляции. Просто представьте себе: управляться с десятками детей в Zoom, не говоря уже о том, чтобы заставить их учиться. А затем вообразите, насколько люди, должно быть, боялись, когда школы открылись вновь: классы набиты битком, а тем временем продолжает свирепствовать вирус.



Но надежда ещё есть. С началом вакцинации ряд штатов переводит учителей в начало очереди — им будут ставить прививки сразу после работников сферы здравоохранения. Юта — как раз один из таких штатов. И сегодня там находится наш корреспондент Эль Томас. Эль, это ведь очень важная новость для учителей из Юты.



ЭЛЬ ТОМАС, корреспондент CNBC: Это невероятно важная новость для учителей Юты, Шеп. И очень приятный сюрприз для одной из работниц сферы образования, с которой мы здесь пообщались. Она уже думала об увольнении, и эти мысли доводили её до слёз. Но теперь она настроена совсем иначе.



Если зайдёте в этот кабинет для 8-классников в одной из школ штата Юта, там вы встретите Кэти Хауа, которая преподаёт здесь предмет под названием «охрана здоровья».



КЭТИ ХАУА, учитель средней школы: Дети заходят и здесь дезинфицируют руки.



Каждый день Кэти приходится иметь дело с дезинфицирующими средствами и очистителем воздуха…



КЭТИ ХАУА: Я в бункере.



…и опасаться из-за собственных хронических заболеваний.



КЭТИ ХАУА: Страшно ходить по школе и знать, что у тебя в классе 34 ученика, а ты одна, и вирус можно подцепить где угодно в своём же кабинете.



С начала пандемии Кэти не покидают подобные мысли.





КЭТИ ХАУА: Мне так страшно, что я уже начала думать об увольнении. Я действительно стала задумываться о том, чтобы бросить преподавание. Я чувствовала себя в абсолютной депрессии — хуже, чем когда-либо в своей жизни. Я пытаюсь сдерживать эмоции, но…



Она такая не одна. Как показало новое исследование, более четверти учителей хотят бросить свою работу, потому что из-за пандемии у них значительно выросла нагрузка, а удовлетворения их труд, напротив, стал приносить куда меньше.



ЭЛЬ ТОМАС: Вы купили этот новенький очиститель воздуха, проводите собрания через Zoom, и загруженность у вас, похоже, выросла. Кажется, что времена для учителей настали сложные.



КЭТИ ХАУА: Так и есть. Ситуация ужасная, возразить мне нечего.



Но недавно Кэти всё же увидела свет в конце тоннеля — благодаря появлению вакцины.





КЭТИ ХАУА: В тот день я будто бы даже возвращалась домой с улыбкой.



Губернатор её штата объявил, что педагогические работники в учреждениях начального и среднего образования получат возможность привиться сразу после медиков.



ГЭРИ ХЕРБЕРТ, губернатор штата Юта: Мы пытаемся обеспечить настолько безопасную среду для наших учащихся и учителей, насколько это возможно, чтобы последние могли продолжить обучать детей очно.



Об аналогичных планах внести учителей в приоритетные группы в рамках вакцинации уже объявили и в ряде других штатов, включая Небраску, Южную Каролину и Аризону. Но, разумеется, так поступают не все — к примеру, в Колорадо и Мэриленде педагоги стали одной из групп, которые получат прививки на втором этапе вакцинации — а значит, им придётся дожидаться уколов до нескольких месяцев. А во многих других штатах, где до сих пор не завершили планирование очерёдности вакцинации, — и того дольше.



КЭТИ ХАУА: Мы не можем работать, пока всё это не прекратят.



Благодаря тому, что Кэти получила приоритетный статус, она сможет привиться уже в ближайшие недели…



КЭТИ ХАУА: В тот день, когда мы будем получать свои дозы, я буду в очереди первая.



…и поэтому она впервые за много месяцев испытывает надежду.



ЭЛЬ ТОМАС: Работники школ Юты должны будут получить вакцину к концу декабря или началу января. Но есть одна загвоздка — это отнюдь не значит, что они смогут вернуться к нормальной жизни: как говорят эксперты, маски, меры социального дистанцирования, дистанционное обучение и вообще все те школьные меры, к которым мы уже успели привыкнуть, скорее всего будут действовать на протяжении определённого времени и в следующем учебном году. Шеп?



С нами была Эль Томас. Большое вам спасибо!



Дата выхода в эфир 17 декабря 2020 года.