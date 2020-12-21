Обозреватель Bloomberg – уговорить французов прививаться — Макрон столкнулся с проблемой Людовика XVI

21.12.2020, 22:58, Новости дня

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Эммануэлю Макрону предстоит решить очень серьёзную задачу. Как в своё время королю Людовику XVI, президенту Франции необходимо развеять сомнения сограждан относительно прививок. Но сделать это будет непросто, учитывая скептическое отношение населения к вакцинам от COVID-19 и недоверие к власти в целом, пишет обозреватель Bloomberg Лионель Лоран.



Reuters

Когда во Франции XVIII века королю Людовику XVI, двум его братьям и невестке сделали прививку от оспы , общественность беспокоилась о возможных рисках. Хотя эксперимент увенчался успехом и даже привёл к появлению нового типа причёски, эти сомнения никуда не делись.

Только в XIX веке, в эпоху Пастера, вакцины начали набирать популярность. Но в то же самое время среди французской публики росли сопротивление, апатия и недоверие, пишет обозреватель Bloomberg Лионель Лоран.

По его мнению, с похожей проблемой сегодня столкнулся президент Эммануэль Макрон, который «заперся в Елисейском дворце» после положительного результата теста на COVID-19. Он изо всех сил пытается подготовить свою страну, измученную многократными карантинами, к вакцинации. Правильное решение этой проблемы во Франции, где скепсис относительно прививок от коронавируса высок, а вера в институты подорвана, станет важным испытанием для Европы.

Европейский Союз не спешил давать зелёный свет первой вакцине, отставая в этом вопросе от Великобритании и США. И вот после нажима со стороны Германии, которая понесла тяжёлый урон от второй волны коронавируса, блок всё же собирается одобрить лекарство Pfizer 21 декабря, на неделю раньше, чем планировалось. В результате первые прививки на континенте будут сделаны до конца года, отмечает журналист.

Но это только начало логистических трудностей. Хотя ЕС предварительно заказал около 2 миллиардов доз, они прибудут не сразу, и не все будут одобрены. Французские заказы на вакцину Pfizer составляют около 45 млн, то есть около 22 миллионов человек могут пройти полный курс вакцинации, например, все жители страны старше 65 лет. Но это лишь треть от общего населения, подчёркивает Лоран.

Каждая доза будет иметь значение. Задача усложняется сложной цепочкой поставок этой вакцины, которую необходимо хранить при температуре -70 °С. Поэтому существует очень высокий риск того, что лекарство может случайно испортиться при транспортировке, обращает внимание автор статьи

Кроме того, как и во всех аспектах борьбы с COVID-19, важную роль в этом вопросе будет играть наличие эффективного и действенного государственного сектора. Но Европе, «даже Франции с её активным правительственным вмешательством», пока с трудом даётся эта задача. Первая весенняя волна выявила отсутствие медицинского оборудования; вторая — неспособность построить эффективную систему тестирования и отслеживания. Годы централизации и сокращения бюджета подорвали сферу общественных услуг.

Советники Макрона знают, что избиратели не простят французским властям ни единой ошибки. Следовательно, правительству необходимо заручиться поддержкой уставшего, но вызывающего доверия медицинского персонала: сначала врачей, медсестёр и младшего персонала, а затем и аптек, которых во Франции насчитывается более 21 тыс, рассуждает Лоран.

Однако самая большая проблема для Макрона — убедить людей принять вакцину, как только она будет получена. Недавний опрос общественного мнения показал, что во Франции готовы сделать прививку от COVID-19 только 54% взрослого населения — самое низкое значение среди 15 стран, где проводилось исследование. Согласно другому опросу, среди работников домов престарелых хотят привиться лишь 19% персонала.

«Здесь действует множество факторов: от разочарования в обществе, в котором наблюдается чрезмерное потребление антибиотиков, до прискорбной противоречивости врачей относительно обязательных вакцин. Мы не знаем, как эти опросы соотнесутся с реальностью. Но нужно срочно запускать рекламные кампании в поддержку вакцинации», — считает обозреватель Bloomberg.

Именно поэтому время и, возможно, обстоятельства заражения Макрона COVID-19 оказались очень неудачными. В обществе уже спорят о том, достаточно ли строго президент соблюдал правила. В среду он обедал с 11 политическими союзниками и номинальными лидерами, что больше рекомендованного правительством максимума в шесть человек.

Эта неразбериха даёт повод соперникам Макрона из крайних левых и крайних правых «цинично сеять сомнения в эффективности вакцин, включаю вакцину Pfizer, не считаясь с доказательствами». Причём происходит всё это как раз в тот момент, когда рейтинг президента начал восстанавливаться, чему способствовала введение второго карантина, который оказался менее драконовским, но более эффективным, чем первый, считает автор статьи.

На его взгляд, в более широком контексте сегодняшние пререкания о задержке одобрения вакцин на одну или две недели могут выглядеть «эксцентрично» в следующем году. По оценкам Goldman Sachs, Великобритания привьёт половину населения к марту, в то время как ЕС, Япония и Австралия достигнут этого уровня иммунизации к маю.

«Но ставки очень высоки. Вакцины имеют решающее значение для возвращения к некоторому подобию нормальной жизни и для экономического подъема в придачу. Франции и Европе предстоит преодолеть большие препятствия», — заключает Лионель Лоран.