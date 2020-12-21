 

NewsOne – на открытии главной ёлки Украины произошёл пожар

21.12.2020, 22:58, Новости дня
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Во время открытия главной ёлки Украины на Софийской площади Киева не обошлось без конфузов. Как передаёт NewsOne, искры от салюта, приуроченного к мероприятию, спровоцировали пожар, который спустя несколько минут был ликвидирован.


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Торжественное зажжение главной ёлки Украины состоялось на Софийской площади в Киеве в субботу 19 декабря. Как пишет NewsOne, посмотреть на событие пришли сотни человек, многие при этом были без масок.

В то же время не обошлось без конфузов. Все собравшиеся вместе озвучили обратный отсчёт, после чего на металлической конструкции над головами людей начался салют. Искры подожгли декоративный бант. Пламя начало быстро разгораться и пускать клубы дыма в воздух.

Спустя несколько минут возгорание ликвидировали огнетушителями из ближайшего домика с глинтвейном. 

«В Киеве зажглась главная ёлка страны. Но зажглась не без приключений. Во-первых, она зажглась с опозданием почти на 40 минут. Во-вторых, во время зажжения на металлической конструкции внезапно начался салют. От него загорелся декоративный бант. Его через минуту потушили огнетушителями из ближайшего домика с глинтвейном. Но пламя было сильное», — написал Telegram-канал «Политика Страны».



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