Эксперт: Обновление Госсовета цементирует российскую государственность

21.12.2020, 22:52, Новости дня

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Госсовет превращается едва ли не в главный политический орган страны, ведь в отличие от правительства или парламента, он будет отслеживать еще и работу муниципальных властей. Неслучайно в Госсовет включены мэры двух городов – Евпатории и челябинской Сатки. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя указы президента о персональном составе и обязанностях Госсовета.

«Это совершенно другой Госсовет: до этого он был органом, который просто давал советы президенту – а теперь он становится конституционным органом, который следит за эффективностью всей вертикали публичной власти. В эту вертикаль, согласно поправкам к Конституции, входит и муниципальная власть. Это очень важное изменение с точки зрения управления страной. Вот почему Госсовет получил в свой состав двух представителей органов местного самоуправлениям – это Олеся Харитоненко, глава Евпатории, и Александр Глазков, руководитель города Сатка Челябинской области. До сих пор мэров в составе Госсовета не было», – отметил политтехнолог Марат Баширов.

По словам эксперта, теперь в Госсовете представлены все уровни власти. «Федеральный уровень – это премьер Михаил Мишустин, это два спикера палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко. Когда в составе совета есть люди, которые работают и на федеральном уровне, и на муниципальном уровне, то губернаторы становятся основой, опорой Госсовета, потому что они там составляют самую многочисленную группу из 104 членов совета. Соответственно, роль губернаторского корпуса в принятии решений резко возрастает», – добавил Баширов.

Получается, что на заседаниях совета за одним столом окажутся представители и тех органов, которые принимают федеральные законы, и тех органов, которые реализуют их на местах – это губернаторы и мэры. «Вместе с ними окажутся и представители исполнительной власти. Все это позволит реализовывать обратную связь не просто в виде просьб губернаторов, а в некоем консолидированном решении местных руководителей. Если, например, 60% губернаторов на заседании Госсовета говорят, что нужно принять такие-то меры, а они же отталкиваются при этом от позиции населения, – то это становится очень четким сигналом для федерального центра, что надо прислушаться к этой позиции», – добавил политолог.

При этом укрепляется связка исполнительной и региональной ветвей власти с парламентом. «Госсовет может напрямую призвать обе палаты Федерального собрания принять какой-то новый закон или поправить уже действующий закон», – отметил Баширов, добавив, что в состав совета вошли не только спикеры обеих палат, но и лидеры всех думских фракций.

«До сих пор Госсовет работал в следующей форме – он собирался на заседания по определенной тематике, и по итогам заседаний президент давал поручения правительству или другим органам власти. Пока неясно, как будет выглядеть новая процедура обсуждения и фиксации решений Госсовета. Но одно можно сказать точно – роль этой структуры возрастает, и не только из-за изменения ее состава, но и в силу того, что Госсовет получил право издавать документы. Одно дело – формулировать пожелания, пусть даже и президенту, и совсем другое дело, когда – принятие важных задокументированных политических решений», – отметил собеседник.

По мнению эксперта, новый Госсовет сыграет важную роль в среднесрочной перспективе, в важный для страны период выборов. Баширов напомнил, что неоднократно – и в том числе в выступлениях президента – шла речь о необходимости национализации элит. Указывалось, что к управлению государством не следует допускать тех, кто причастен к вывозу капиталов за рубеж, имеет двойное гражданство. Обновленный Госсовет позволит консолидировать на одной площадке патриотично настроенных управленцев, в том числе регионального и местного уровня, лидеров бизнес-объединений и профсоюзов, отметил Баширов. По его оценке, «создается тщательно отобранный костяк» управленческого корпуса.

«Приняв стратегическое решение, члены Госсовета будут транслировать его на уровень региональных элит. Каждый член Госсовета символически отвечает за консолидацию своей ячейки. Спикеры отвечают за работу палат, губернаторы – за стабильное социально-экономическое положение в своем регионе, – отметил Баширов. – Эта конструкция «сотовой власти» создает тот самый цемент, который очень тяжело расшатать».

Именно такое «цементирование государственности» не позволит реализовать в РФ сценарий цветной революции в рамках предстоящих выборов, подчеркнул политолог.

«Стабильность рождается, когда большинство граждан довольны. Любой нормальный человек, если его не купили, не идет бунтовать, если он доволен жизнью, – отметил Баширов. – Госсовет помогает ускорить обратную связь между федеральным центром и глубинкой. Местные руководители тоже должны выполнять свою роль гарантов устойчивости страны, а значит они должны на заседании Госсовета указывать: «Я не обеспечу стабильность, если…» – и обозначить проблемы, которые волнуют жителей их региона – здравоохранение, транспорт, ЖКХ и так далее».

Обсуждение подобных проблем на Госсовете позволит избежать популистских шагов, и принимать сбалансированные решения по выправлению ситуации в том или ином уголке страны, подчеркнул собеседник. «Появится «индекс счастья», который свидетельствует о состоянии общества, которое невозможно поколебать ни одним революционным проектом, навязанным извне».

В понедельник президент Владимир Путин издал указы, которыми утвердил состав Государственного совета, его новую структуру и новый круг обязанностей совета. Как заявил помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, теперь ожидается совместное заседание совета вместе с президентом, посвященное стратегическому развитию и нацпроектам, на котором будут обсуждаться национальные цели до 2030 года.

Как отмечает ТАСС, всего в этот государственный орган вошли 104 человека, в том числе сам президент, который является председателем Госсовета. В состав этой структуры включены также премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций, главы регионов и полпреды президента в федеральных округах. Кроме того, в Госсовет вошли руководитель администрации главы государства Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и помощник президента Игорь Левитин (он остается секретарем Госсовета). Путин также утвердил состав президиума Госсовета, включив в него руководителей 27 регионов страны и Левитина.

Подавляющее большинство членов Госсовета работали в нем и раньше. Но президент ввел в его состав и новых членов, например: Олесю Харитоненко – председателя Евпаторийского горсовета Крыма; Александра Глазкова, главу Саткинского муниципального района Челябинской области; президента РСПП Александра Шохина, председателя ФНПР Михаила Шмакова.

Кроме того, изменилась и структура Госсовета. к уже работавшим ранее в его составе 18 комиссиям добавится две. Комиссию по взаимодействию органов публичной власти, в которую вошли 19 человек, возглавил глава администрации президента Антон Вайно. Среди ее участников восемь губернаторов и два представителя правительства. А комиссию по оценке эффективности работы властей регионов возглавил первый заместитель Вайно Сергей Кириенко. Она состоит из 26 человек, в том числе в нее входят 18 глав регионов и три представителя кабмина.

В ноябре парламентарии приняли закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета. Документ был внесен президентом Владимиром Путиным в рамках реализации внесенных ранее поправок в Конституцию. Как отмечала тогда газета ВЗГЛЯД, этот документ не только определил статус Госсовета, механизм формирования и полномочия, но и раскрыл понятие единой системы публичной власти.

«Я уверен, что новый формат работы Госсовета также принесет интересные ходы и варианты деятельности, и что единая информационная площадка Госсовета позволит охватить почти все субъекты, муниципалитеты, общественные организации и бизнес», – ранее сообщил газете ВЗГЛЯД помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин. Он напомнил, что минувшей весной формат рабочей группы Госсовета позволил оперативно доводить до глав регионов информацию об опыте Москвы в борьбе с коронавирусом. Поскольку столица шла впереди по уровню заражения и по принимаемым против пандемии мерам, группу тогда возглавил мэр столицы Сергей Собянин.

«Думаю, что нужно деятельность рабочей группы признать уникальной и взять за базу оперативной работы. Также мы должны определять конкретный набор мер. Дело в том, что губернаторы в субъектах РФ не всегда в них ориентируются и могут быстро принять решение. А формат рабочей группы позволяет оперативно доводить до них всю информацию по опыту, прежде всего столичному. Именно поэтому группу возглавил Собянин», – отметил Левитин.

Как отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, с принятием указов президента в работе Госсовета станет «больше свободы, там начнется процесс настоящего мозгового штурма». «Фактически сформирован штаб, который будет определять стратегические направления внешней и внутренней политики РФ и развития отдельных отраслей, причем подготовка решений будет происходить в формате широкой дискуссии», – считает Матвейчев.

Как явное новшество эксперт расценил появление Комиссии по эффективности органов государственной власти субъектов, которую возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«В этом подразделении будут определять критерии эффективности деятельности региональных властей, – констатировал собеседник. – Раньше в Минрегионе, в Минэкономразвития были несколько сот критериев оценки эффективности губернаторов, но большинство из них оказались совершенно неработающими. Эта же комиссия будет интегрально рассчитывать и политические, и экономические факторы регионального развития. Раньше одни ведомства не могли без других подобные оценки выставить».