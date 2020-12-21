 

Путин рассказал о своем новогоднем желании

21.12.2020, 22:52, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что загадает на Новый год, чтобы все были здоровы.

Глава государства в понедельник вечером вышел на лед на Красной площади, чтобы исполнить желание мальчика Димы из Челябинска, загадавшего сыграть в хоккей у стен Кремля.

В завершение совместного катания Путин сфотографировался с семьей Димы и поздравил их с наступающим праздником. Сестра мальчика, восьмилетняя Софья, поинтересовалась у президента, что тот загадал на Новый год.

«Пока не придумал», – ответил было глава государства, но потом добавил: «Чтобы все были здоровы!», передает ТАСС.

Ранее Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных. 



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