 

Хоккей с президентом: Путин исполнил новогоднее желание 9-летнего Димы из Челябинской области

21.12.2020, 22:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент России Владимир Путин принял участие в важном для российского общества мероприятии. Речь идет о благотворительной акции “Елка желаний”. Данное событие ставило перед собой целью помочь людям, которые столкнулись с серьезными трудностями и сложностями, которые влияют на все социальные аспекты жизни.

Российского главнокомандующего попросили уделить время мероприятию, Путин сдержал слово. Президент покатался на коньках с Димой Ащепковым из Челябинской области. Данная встреча попала в объективы камер российских телеканалов.

Стоит отметить, что Дима давно мечтал больше узнать о работе первого лица страны. Теперь мальчик удостоверился, что президент обладает человеческими качествами, которые присущи любому человеку. При этом Путин в своем недавнем интервью заявлял, что ему хотелось бы оставаться самим собой, а не превращаться из личности в функцию.

Примечательно, что в текущем непростом году акция “Елка желаний” прошла три раза. Организаторы сообщили, что все заявки желающих уже были рассмотрены и отобраны. Пожелания тех, кто приобщился к событию, будут исполнены вплоть до 28 февраля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами

17.09 / Врач зайцев рассказал о предвестнике опухоли мозга

20.11 / Друзья Дзюбы опровергли слухи о его разводе с женой

10.12 / Ученые рассказали, как выполнить новогодние обещания

09.07 / Открытое письмо М. Мишустину

07.07 / В Казани затопило целый микрорайон

17.09 / Ударная доза апокалипсиса

15.10 / Эксперт Аверин рассказал, куда нельзя ставить влкюченный ноутбук

25.09 / Точки отсчета: что нужно знать прежде, чем паниковать из-за родинок

28.09 / Названы регионы России с самым здоровым образом жизни населения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска