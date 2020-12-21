 

Кох: Вот вам и ответ, соответствует ли Путин уровню Навального, или нет

21.12.2020, 22:08, Новости дня
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Все, сдаюсь! Если после первого ролика Навального про отравление я сразу понял, как будут отмазываться чекисты, то вот после этого эпического шоу “Пранкер Навальный” я честно скажу: я не знаю, как они будут выкручиваться!

Это мегакруто. Это круче всех расследований по “Буку”, вообще выше всего. Путин в полной жопе. Как это умно было придумано: дать Путину высказаться, а уж потом выложить ролик с этим разговором!

P.S. Бедный Кудрявцев… Какие все-таки феерические мудаки служат Путину.

И да. Путина развели, как полного лоха. Вот вам и опытный чекист… Настоящий профессионал должен был (обязан!) предполагать, что у врага есть в запасе козырь! И что уж во всяком случае враг не все выложил с первого захода.

А этот питерский троечник купился за фу-фу! Вот что я вам скажу: пользуясь его же терминологией, можно сказать, что Путин не дотягивает до уровня Навального. И чтобы поставить себя с ним в один ряд, дал команду его отравить…

Что из этого вышло – теперь знает весь мир. И, собственно, вот вам и ответ, соответствует ли Путин уровню Навального, или нет…

Источник: Alik Kokh / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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