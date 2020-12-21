Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса – Криклий

21.12.2020, 22:08, Новости дня

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Украина пока не планирует закрывать авиасообщение с Великобританией. Об этом 21 декабря написал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией. У нас визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы на рождественские каникулы. Будем вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменим это решение”, – заявил он.

Министр призвал носить маски и придерживаться дистанции.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Ранее сообщалось, что такое решение могут принять и украинские власти.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявлял, что новый штамм коронавируса, обнаруженный на прошлой неделе в Великобритании, подтвержден у жителя Закарпатской области.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист