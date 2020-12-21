 

ABC – мутировавший коронавирус «подбросили» до Австралии двое путешественников

21.12.2020, 22:04, Новости дня
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Власти Австралии объявили о том, что два вернувшихся из Великобритании путешественника привезли с собой новый штамм коронавируса, пишет ABC. Эпидемиолог ВОЗ подтвердила эту информацию и добавила, что более заразный вариант COVID-19 также обнаружили в Дании и Нидерландах.


Reuters

Правительство Нового Южного Уэльса объявило, что в Австралии зафиксировали мутировавший вариант коронавируса у вернувшихся из-за границы граждан, пишет ABC. Ранее новый штамм COVID-19 быстро распространился по юго-восточной Англии, что заставило несколько стран Европы запретить британским путешественникам пересекать свои границы.

Как рассказывает издание, во время пресс-конференции главный санитарный инспектор Нового Южного Уэльса Керри Чант сообщила о том, что у двух вернувшихся из Великобритании австралийцев с положительными тестами на коронавирус обнаружили мутировавший штамм. При этом Чант подчеркнула, что в другом очаге заболевания в сиднейском пригороде Авалон-Бич эта мутация не обнаружена. Премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян добавила, что вариант, выявленный на северных пляжах, «похож» на тот, с которым вернулся путешественник из США.

Вечером эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове в интервью BBC подтвердила наличие одного больного с новым штаммом в Австралии, который «не распространился дальше». Она отметила, что мутировавший вариант обнаружили также в Дании и Нидерландах.

Ранее власти Великобритании заявили, что новая мутация коронавируса может быть на 70% заразнее, чем его обычная версия. Такие данные подтолкнули правительство ввести в Лондоне и юго-восточной Англии более строгий карантин на рождественские каникулы, который затронет 16 миллионов человек, пишет ABC.



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