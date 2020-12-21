1+1 – работники украинских урановых шахт начинают бессрочную акцию протеста

21.12.2020, 22:04, Новости дня

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Работники трёх урановых рудников Кировоградской области Украины возобновляют протестные акции. Как передаёт «1+1», шахты остановили работу три недели назад из-за отсутствия финансирования. Ранее власти обещали вернуть долги по зарплате, однако, как утверждают в профсоюзах, этого так и не произошло, поэтому теперь горняки планируют сделать свою акцию бессрочной.

Шахтёры Кировоградской области сегодня возобновляют протестные акции. Работники трёх урановых рудников обещают перекрыть движение по дорогам государственного значения — на Киев, Кривой Рог и Николаев.

Урановые рудники остановились две недели назад из-за отсутствия финансирования. За это время шахтёры пытались привлечь внимание властей к проблемам отрасли — протестовали под правительственными учреждениями в столице, блокировали движение по дорогам центра Украины.

Им пообещали вернуть долги по зарплате и возобновить работу шахт. Однако, как утверждают в профсоюзах, власть обещания не сдержала, поэтому теперь горняки планируют сделать свою акцию бессрочной.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2020 года.