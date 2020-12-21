Ouest-France – Франции не удастся избежать третьей волны коронавируса

21.12.2020, 22:04, Новости дня

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Несмотря на второй карантин, введённый после него комендантский час и прочие ограничения, которые заставили французов отказаться от привычных праздников в дружеском или семейном кругу, в январе страну ждёт третья волна COVID-19, пишет Ouest-France. Как объясняет издание, на это указывает множество факторов: недостаточно жёсткие меры по сдерживанию второй волны, похолодание, несоблюдение мер предосторожности и отсутствие коллективного иммунитета, который в новом году попытаются создать с помощью вакцины.



Reuters

Введённый во Франции комендантский час заставит большинство жителей страны ограничиться виртуальными поздравлениями, однако Новый год без поцелуев не поможет избежать третьей волны эпидемии коронавируса в январе, пишет Ouest-France. Пока невозможно предсказать её масштабы, однако множество признаков указывает, что её не избежать.

Французская газета рассказывает, что к 15 декабря число ежедневных заражений не уменьшилось до 5 тыс., как надеялось правительство. Долгое время показатели оставались на уровне 10—15 тыс. подтверждённых случаев в день, а с четверга начали расти. Тогда же генеральный директор здравоохранения Жером Саломон признал, что «развитие эпидемии вызывает обеспокоенность из-за тенденции к увеличению циркуляции вируса». В пятницу Минздрав Франции также обеспокоился ростом заражений и госпитализаций. Второй карантин, менее жёсткий, не позволил избежать нового пика эпидемии, хотя комендантский час должен был смягчить негативные последствия. При этом эпидемиологи выразили сожаление, что он не был введён во время летних каникул после первого карантина.

В то же время учёные не могут определиться, помогает ли холод распространению коронавируса. Эпидемиолог и биостатистик Кэтрин Хилл считает, что минусовая температура ни при чём: в доказательство она приводит Бразилию, в которой пик эпидемии пришёлся на лето. В противоположность ей глава Научного совета Франции Жан-Франсуа Делфрасси предполагает, что «вирус связан с климатом», и поэтому «похолодание привело к его рециркуляции». Пока ясно одно: COVID-19, как и вирусы в целом, предпочитает зиму. «С приходом холодов наша иммунная защита ослабевает. К тому же, когда холодно, люди больше бывают в закрытых помещениях», — объясняет эпидемиолог Французской школы общественного здравоохранения в Ренне Жонатан Ру.

Как отмечается в статье, в пятницу Жан-Франсуа Делфрасси в эфире BFM TV предостерёг французов: «наше будущее частично в наших руках». По его словам, «чем внимательнее мы относимся, чем больше мы стараемся не заразиться в семейном или дружеском кругу, тем выше шанс избежать третьей волны в январе». Именно поэтому уже на протяжении многих дней правительство и службы здравоохранения выпускают всё новые рекомендации для рождественского сочельника. Так, ВОЗ настаивает на использовании масок во время семейных застолий: именно общий приём пищи становится причиной половины новых случаев заражения. Во Франции около 750 тыс. человек собираются выехать за город на этих выходных, поэтому ждать замедления эпидемии не стоит. Кроме того, масштабное тестирование заставляет опасаться, что население начнёт менее строго соблюдать меры предосторожности, поэтому министр здравоохранения Оливье Веран напоминает: «Тестирование не является иммунным тотемом».

Что касается вакцинирования, масштабная кампания должна начаться в январе. Она затронет пожилых людей в домах престарелых, медперсонал в возрасте или с хроническими заболеваниями. Однако надеяться, что прививки остановят третью волну, не стоит: до иммунного иммунитета Франции ещё слишком далеко. Эпидемиолог из Института Пастера Арно Фонтане напомнил в пятницу в интервью France Inter, что вирус продолжит циркулировать, пока иммунитет не появится у половины населения, а на данный момент было инфицировано 10% жителей страны. Учёный предсказывает очень напряжённый первый триместр нового года, но с оптимизмом смотрит на его конец — при условии, что французы получат вакцину и будут и далее соблюдать меры предосторожности, пишет Ouest-France.